Laschet im ARD-Sommerinterview "Nicht die Zeit für Steuerentlastungen"

Viele vage Versprechungen, kein Konzept zur Finanzierung - am Wahlprogramm der Union gibt es viel Kritik. Kanzlerkandidat Laschet wies dies im ARD-Sommerinterview zurück. Und anders als behauptet plane die Union auch keine Steuersenkungen.

CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat das Wahlprogramm der Union gegen den Vorwurf verteidigt, zu vage zu sein. Auch den von Kritikern immer wieder geäußerten Vorwurf, die Union habe keine Antwort auf die Frage der Finanzierung ihrer Vorhaben, wies Laschet im ARD-Sommerinterview zurück.

Die Kernfrage sei, wie die Einnahmen für den Staat nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie wieder verbessert werden könnten. Der Vorschlag anderer Parteien, die Steuern zu erhöhen, sei falsch. "Wir haben während der Krise mit viel staatlichem Geld Liquidität in den Unternehmen erhalten, damit sie möglichst jetzt wieder investieren. Jetzt Steuern zu erhöhen, wäre genau das falsche Mittel. Wir müssen wieder zu wirtschaftlichem Wachstum zurückkommen."

Aufhebung der Schuldenbremse würde Jüngere belasten

Einer Aufhebung der gesetzlich verankerten Schuldenbremse erteilte er eine Absage. Dies würde zulasten der jungen Generation gehen. Laschet betonte, die Union plane - anders als oft dargestellt - auch keine Steuerentlastungen. Im Wahlprogramm stehe, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden soll. Dies sei ein Verfassungsgebot. Ansonsten sei die Grundbotschaft der Union: "Keine Steuererleichterung im Moment - dazu haben wir nicht das Geld."

Er wundere sich über Berechnungen einiger Institute und Vorwürfe anderer Parteien. Bisher sei der Vorwurf doch gewesen, dass die Union gar nicht konkret sagen, was sie wolle. Nun wolle man plötzlich errechnen können, wer wie entlastet werden solle. "In dem Programm steht keine einzige Steuerentlastung drin. Es ist nicht die Zeit für Steuerentlastungen."

"Technologieoffen" in der Klimapolitik

Beim Thema Klimaschutz enthalte das Wahlprogramm die konkrete Aussage der Klimaneutralität bis 2045, sagte Laschet. Das sei fünf Jahre früher, als im Pariser Klimaabkommen geregelt. Er räumte ein, dass dies noch die jetzige Regierung beschlossen habe. Es sei aber Bestandteil des Programms. Dieses enthalte auch Aussagen zur CO2-Bepreisung und zum Kohleausstieg.

Man müsse bei diesen Fragen aber "technologieoffen" sein, so Laschet, und könne heute noch nicht sagen, "was passiert im Februar 2031 oder im März 2035". Auf die Frage, wie teuer die Tonne CO2 für effektiven Klimaschutz werden müsse, verteidigte er die Haltung der Union, stark auf die Kräfte des Marktes zu setzen und verwies auf den Emissionshandel für Energie im europäischen Zertifikatesystem. Dieser habe gut funktioniert, so Laschet.

"Es wird auch Ordnungspolitik brauchen"

Der Unions-Kanzlerkandidat räumte aber ein, dass man nicht alles über den Preis regeln könne. "Es wird auch Ordnungspolitik brauchen", sagte Laschet und nannte als Beispiel den Kohleausstieg. Dieser sei gesetzlich beschlossen, mit der Wirtschaft verhandelt und die Arbeitnehmer "haben eine soziale Begleitung bekommen, wenn sie in den Vorruhestand gehen." Es werde noch andere Bereiche geben, bei denen man solche Regelungen brauchen werde.

Beschleunigen will er den Klimaschutz in Deutschland zunächst vor allem durch eine Vereinfachung der Genehmigungs- und Planungsverfahren. "Wenn wir wollen, dass Menschen weniger fliegen, müssen wir schneller Bahnstrecken bauen." Da Deutschland aber nur für zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sei, seien vor allem größere internationale Anstrengungen nötig.