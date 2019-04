Die Deutsche Umwelthilfe schlage aus ihrem Status als Verbraucherschutzverband missbräuchlich Profit, behauptet ein beklagtes Autohaus. Heute beschäftigt sich der Bundesgerichtshof mit diesem Vorwurf.

Von Christoph Kehlbach und Valeria Nickel, ARD-Rechtsredaktion

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) kennt man vor allem, weil sie in den vergangenen Monaten und Jahren vor den Verwaltungsgerichten zahlreiche Fahrverbote für Diesel-Autos in deutschen Großstädten durchgesetzt hat. Neben dem Umweltschutz engagiert sich der Verband aber auch im Verbraucherschutz und im Wettbewerbsrecht. Die DUH finanziert ihre Aktivitäten unter anderem durch Spenden und öffentliche Zuschüsse. Aber: Rund ein Viertel der Gesamteinnahmen stammen laut Jahresbericht 2018 aus der "Ökologischen Marktüberwachung". Konkret heißt das: Die DUH verschickt Abmahnungen - etwa an Autohändler, wenn diese ihren gesetzlichen Verbraucherschutzpflichten nicht nachkommen. Diese sind mit Unterlassungserklärungen versehen. Damit verpflichten sich die Händler, hohe Strafen zu zahlen, wenn sie erneut gegen Vorschriften verstoßen.

Mit diesem Vorgehen hat die DUH in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt fast fünf Millionen Euro eingenommen. Mehr als 600.000 Euro davon waren reiner Überschuss. Dieser floss dann unter anderem in politische Kampagnen der DUH oder in die Vergütung der Angestellten. Der Bundesgerichtshof prüft nun, inwiefern solche Einnahmen überhaupt für andere Zwecke des Verbandes verwendet werden dürfen. Die Frage ist also: Darf sich die DUH intern "querfinanzieren", oder muss sie "getrennte Töpfe" für ihre unterschiedlichen Aktivitäten haben? Wo hier die Grenze zum Rechtsmissbrauch verläuft, ist bisher weder gesetzlich noch durch höchstrichterliche Rechtsprechung geklärt. Das ist nun Sache des Bundesgerichtshofs (BGH).