Wahlwiederholung in Berlin Ruhiger Wahltag, Stimmenauszählung läuft Stand: 11.02.2024 18:36 Uhr

Die Teilwiederholung der Bundestagswahl in einigen Bezirken Berlins ist laut Wahlleitung ohne größere Vorkommnisse über die Bühne gegangen. Die Stimmen werden nun ausgezählt, Ergebnisse werden im Laufe des Abends erwartet.

Die Abstimmung zur Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin ist beendet. Um 18 Uhr haben die Wahllokale geschlossen. Der Tag ist aus Sicht der Landeswahlleitung ruhig verlaufen - abgesehen von einigen kleinen Verzögerungen.

Prognosen und Hochrechnungen wird es nicht wie gewohnt geben. Mit Ergebnissen wird im Verlauf des Abends gerechnet. Der Landeswahlleiter geht davon aus, dass ein vorläufiges Gesamtergebnis nach Mitternacht bekannt gegeben werden kann.

Bis zum Mittag hatten nur wenige Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben - um 12 Uhr lag die Beteiligung bei etwa 25,4 Prozent. Das waren zwei Prozentpunkte weniger als zur Hauptwahl 2021. Um 16 Uhr lag die Beteiligung dann bei 40,2 Prozent - knapp 4 Prozentpunkte niedriger als bei der ursprünglichen Abstimmung.

Damals hatte es neben der Wahl zum Bundestag auch noch die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, zu den Bezirksverordnetenversammlungen sowie zu einem Volksentscheid gegeben. Die Wahlen auf Landes- und Bezirksebene waren bereits im Februar 2023 komplett wiederholt worden.

An diesem Sonntag wurde in 455 von 2.256 Wahlbezirken und den zugehörigen Briefwahlbezirken gewählt, also in etwa einem Fünftel. Rund 550.000 Menschen waren stimmberechtigt.

Prominente könnten Direktmandat verlieren

An den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag wird der Wahlgang in der Hauptstadt nichts ändern. Der Anteil der Wahlberechtigten an deren Gesamtzahl auf Bundesebene beträgt nur 0,9 Prozent. Kleine Verschiebungen sind aber möglich. Einige Abgeordnete könnten ihren Sitz im Bundestag verlieren, andere neu ins Parlament einziehen.

So könnten auch einige prominente Namen ihr Direktmandat verlieren: die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), der frühere Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Sie würden in diesem Fall aber dennoch Abgeordnete im Bundestag bleiben, weil sie über hohe Plätze auf den Landeslisten ihrer Partei abgesichert sind. Dafür würden dann Abgeordnete, die ganz unten auf der Liste stehen, ihr Mandat verlieren.

Schwere Pannen 2021

Die Wiederholung der Wahl war nötig geworden, weil es am 26. September 2021 zu einigen Pannen gekommen war: lange Schlangen vor Wahllokalen, fehlende oder falsche Stimmzettel und eine zeitweise Wahlunterbrechung mancherorts.

Laut Landeswahlleiter Stephan Bröchler wurden dieses Mal wichtige Vorkehrungen für einen reibungslosen Ablauf getroffen. "Der Fehler muss geheilt werden und das können nur wir, die Bürgerinnen und Bürger", sagte Bröchler am Morgen bei der Stimmabgabe.

Kleinere Verzögerungen am Morgen

In zwei Fällen gab es Verzögerungen beim Wahlgang. In einem Wahllokal im Bezirk Pankow fehlte ein Schlüssel für einen abgeschlossenen Raum mit den Wahlunterlagen, wie Bröchler schilderte. Der Wahlvorstand hatte demnach den Schlüssel nicht von der dortigen Kita bekommen. Unterlagen seien dann vom Bezirk geliefert worden, sodass das Lokal mit 40 Minuten Verzögerung um 8.40 Uhr geöffnet habe.

In Kreuzberg hatte sich laut Bröchler ein Wahlvorstand wegen eines Unfalls mit einem Taxi verspätet, sodass es in dem betreffenden Wahllokal ebenfalls verzögert losging. "Das kann bei der besten Organisation passieren", sagte der Landeswahlleiter. In einem Wahllokal in Pankow wurde ein Vorstand gegen seine Stellvertreterin ausgewechselt, weil er "unkooperativ" gewesen sein soll. Verzögerungen habe es dort nicht gegeben.