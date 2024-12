Neuer Fahrplan bei der Bahn Neue Verbindungen und höhere Preise Stand: 15.12.2024 01:50 Uhr

Ab heute gilt bei der Bahn ein neuer Fahrplan. Damit sind einige Änderungen verbunden. Vor allem mit Verbindungen ins Ausland will die Bahn punkten - etwa nach Paris oder Amsterdam.

Seit heute gilt bei der Deutschen Bahn ein neuer Fahrplan. Damit kommen auf Reisende einige Änderungen zu - unter anderem gibt es neue Verbindungen und einen dichteren Takt ins europäische Ausland. Im Inland ändert sich mit dem neuen Fahrplan nur wenig.

Allerdings werden die Preise erhöht. So werden Flextickets im Schnitt um 5,9 Prozent teurer, auch die Fahrradmitnahme im Fernverkehr und Zeitkarten für Pendlerinnen und Pendler kosten mehr. Die Einstiegspreise für Spartickets behält die Bahn aber bei, ebenso die Preise für die Bahncards 25 und 50 - die Bahncard 100 wird hingegen teurer. Ihr Preis steigt um mehr als als sechs Prozent.

Die Bahn begründet die Preiserhöhung mit "wirtschaftlichen Herausforderungen und deutlich gestiegenen Kosten, insbesondere infolge der jüngsten Tarifabschlüsse". Bei den neuen Preisen für die BahnCard 100 werde auch die Preiserhöhung des Deutschlandtickets um neun Euro berücksichtigt.

Bahn setzt aufs Auslandsgeschäft

Mit dem Fahrplanwechsel gibt es eine neue Direktverbindung zwischen Berlin und Paris, die Fahrzeit beträgt planmäßig acht Stunden. Am Montag nimmt die tägliche Verbindung den Betrieb auf.

Außerdem gibt es eine neue ICE-Verbindung von München nach Amsterdam sowie neue Sprinter-Verbindungen zwischen Berlin und Frankfurt am Main. Insgesamt gehen nach DB-Angaben künftig mehr als 330 Fahrten täglich von Deutschland in zwölf Nachbarländer.

Zahlreiche Probleme bei der Bahn

Seit Jahren kämpft die Bahn mit diversen Problemen wie maroder Infrastruktur und mangelnder Pünktlichkeit. So hatte beispielsweise im ersten Halbjahr 2024 mehr als jeder dritte ICE und IC eine Verspätung.

Mit Milliardensummen will der Bund nun das Schienennetz in Deutschland modernisieren. Nach und nach sollen einzelne Strecken komplett gesperrt und saniert werden. Mit der Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim wurde am Samstag der erste Streckenabschnitt fertiggestellt.