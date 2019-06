Ein Brötchen-Gutschein zum Antibiotikum - damit ist Schluss, urteilte nun der BGH. Apotheken-Kunden mit Rezept vom Arzt dürfen zum Medikament auch keine Kleinigkeiten im Centbereich mehr dazubekommen.

Von Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion

Die Packung Taschentücher als Beigabe oder eine Rolle Lutschbonbons - das geht nicht mehr. Jedenfalls dann, wenn die Apotheke ein verschreibungspflichtiges Medikament verkauft. Auch kleine Geschenke ohne großen Wert können den Wettbewerb verfälschen, sagt der Bundesgerichtshof.

BGH kritisiert Wettbewerbsverzerrung

Entscheidend: eine Gesetzesänderung von 2013. Der Gesetzgeber wollte verhindern, dass zwischen den Apotheken ein Wettbewerb um die Preise entsteht. Dieses Ziel, so die Bundesrichter, dürfe nicht unterlaufen werden, indem für kleine Geschenke eine Ausnahme gemacht würde, nach dem Motto: Das sei doch nicht spürbar. Die Preisbindung sei strikt einzuhalten.

Damit haben zwei Apotheken in letzter Instanz verloren: Eine Apotheke in Darmstadt hatte Kunden einen Brötchengutschein mitgegeben, wenn ein verschreibungspflichtiges Medikament abgeholt wurde. Und bei einer Apotheke in Berlin gab es einen 1-Euro-Gutschein dazu. Solche Aktionen sind in Zukunft nicht mehr möglich.

Aktenzeichen: I ZR 206/17