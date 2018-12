In der Debatte über Paragraf 219a wird einiges durcheinandergebracht. Was genau bedeutet eigentlich das Werbeverbot für Abtreibungen? Und worum geht es rechtlich? Fragen und Antworten.

Von Kolja Schwartz, ARD-Rechtsredaktion

Die Überschrift des Paragrafen, über den so hitzig diskutiert wird, lautet "Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft". Nach dem Gesetzeswortlaut des § 219a StGB ist es unter anderem verboten, öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs anzubieten oder anzupreisen, wenn dies entweder in grob anstößiger Weise geschieht oder um einen Vermögensvorteil zu erlangen.