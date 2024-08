faktenfinder Syrien und Afghanistan Falsche Aussage von Merz über Geflüchtete Stand: 30.08.2024 12:35 Uhr

Auf einer Pressekonferenz hat CDU-Chef Merz behauptet, dass Deutschland in Relation zur Größe weltweit die meisten Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan aufgenommen hat. Das stimmt aber nicht.

"Es gibt kein zweites Land auf der Welt, das auch nur annähernd - proportional zu seiner Größe - eine solch große Zahl von Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan aufgenommen hat wie Deutschland." Diesen Satz sagte der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz auf einer Pressekonferenz. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass diese Aussage falsch ist.

Die meisten Geflüchteten in Nachbarländern

Aufgrund einer besseren Vergleichbarkeit werden die Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR für die Zahl der Geflüchteten und Asylsuchenden aus Syrien und Afghanistan mit dem Stand 2023 herangezogen. Demnach stammten weltweit etwas mehr als 6,4 Millionen Geflüchtete aus Afghanistan, dem größten Herkunftsland. Knapp dahinter kommt Syrien mit genau 6,4 Millionen Geflüchteten.

Zu den größten Aufnahmeländern syrischer und afghanischer Geflüchteter gehören jeweils die Länder mit einer geografischen Nähe: So wurden nach Angaben des UNHCR 90 Prozent aller afghanischen Geflüchteten im Iran und in Pakistan aufgenommen, die mit Abstand am meisten syrischen Geflüchteten leben in der Türkei.

Geflüchtete und Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan (Quelle: UNHCR, Stand 2023) Land Syrer Afghanen Gesamt Iran k.A. 3.752.317 3.752.317 Türkei 3.214.780 118.790 3.333.570 Pakistan 79 2.049.168 2.049.247 Deutschland 778.454 299.858 1.078.312 Libanon 784.884 38 784.922 Jordanien 649.091 17 649.108 Österreich 104.907 46.179 151.086 Schweden 95.729 23.470 119.199 Zypern 25.885 1.698 27.583

In absoluten Zahlen gesehen gehört Deutschland ebenfalls zu den Ländern, die besonders viele Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien aufgenommen haben. So leben in Deutschland laut UNHCR knapp 300.000 Geflüchtete und Asylbewerber aus Afghanistan und 778.000 aus Syrien. Insgesamt gesehen haben nur Iran, Pakistan und die Türkei mehr Menschen aus den beiden Ländern aufgenommen - zum Teil deutlich.

Pro Einwohner am meisten Geflüchtete im Libanon

Merz behauptete jedoch, dass es proportional zu seiner Größe kein zweites Land auf der Welt gebe, das auch nur annähernd so viele Flüchtlinge aus den beiden Ländern aufgenommen habe. Was genau er mit Größe dabei meinte - Bevölkerungszahl oder Fläche - ist unklar. Allerdings ist die Aussage in beiden Fällen falsch.

Denn im Verhältnis auf die Einwohnerzahl gerechnet, gibt es gleich mehrere Länder, die mehr Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan aufgenommen haben. Denn während in Deutschland etwa 12,7 Geflüchtete aus den beiden Ländern pro 1.000 Einwohner leben, sind es im Libanon 146,6. Und auch in Jordanien, dem Iran und der Türkei sind es deutlich mehr als in Deutschland. Selbst in Europa gibt es mit Österreich und Zypern zwei Länder, die im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan aufgenommen haben.

Im Verhältnis zur Fläche bleibt Aussage falsch

Mit Blick auf die Fläche eines Landes im Verhältnis zu den Geflüchteten ist die Aussage von Merz ebenfalls nicht korrekt. Zwar gibt es in dem Fall etwas weniger Länder, die vor Deutschland stehen, aber dafür weiterhin sehr deutlich. Während in Deutschland in etwa 3.015,5 Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien pro 1.000 Quadratkilometer leben, sind es im Libanon 75.097,8. Und auch in Jordanien (7.265,4) und der Türkei (4.254,4) sind es mehr. Zypern und Pakistan wiederum liegen nur knapp unter dem deutschen Wert.

Dass es also kein zweites Land auf der Welt gibt, das "auch nur annähernd" so viele Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan aufgenommen hat wie Deutschland, lässt sich durch die Zahlen nicht bestätigen. Auch wenn man die Zahlen für beide Länder einzeln betrachtet, bleibt die Aussage falsch. Denn da stehen die Länder, die besonders viele Geflüchtete nur aus Afghanistan oder Syrien aufgenommen haben, in absoluten und relativen Zahlen ebenfalls weit vor Deutschland.

Bei allen Geflüchteten liegt Deutschland auch nicht vorne

Und auch wenn man nicht nur Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan zählt, sondern alle Geflüchteten, also zum Beispiel auch aus der Ukraine, ist Deutschland nicht einmal EU-weit das Land, das im Verhältnis zur Größe am meisten Menschen aufgenommen hat.

So zeigt eine Statista-Auswertung der UNHCR-Zahlen, dass Zypern mit 78,6 pro 1.000 Einwohner mit Abstand am meisten Geflüchtete und Asylbewerber aufgenommen hat. Deutschland liegt demnach mit 35,5 knapp hinter Tschechien EU-weit auf Platz drei. Österreich und Estland sind in ähnlichen Sphären unterwegs.