eilmeldung Wahl in Österreich Rechte FPÖ liegt laut Hochrechnung vorn Stand: 29.09.2024 17:34 Uhr

Österreich ist nach rechts gerückt: Bei der Nationalratswahl kommt die rechtspopulistische FPÖ laut Hochrechnung auf 29,1 Prozent. Die regierende ÖVP von Kanzler Nehammer holt nur noch 26,2 Prozent. SPÖ und Grüne erleben einen bitteren Abend.

Die rechtspopulistische FPÖ hat erstmals die Parlamentswahl in Österreich gewonnen. Sie liegt laut einer ersten Hochrechnung mit 29,1 Prozent vor der konservativen ÖVP, die auf 26,2 Stimmen kommt. Auf Platz drei liegt die sozialdemokratische SPÖ mit 20,4 Prozent.

Die Hochrechnung umfasst auch eine Briefwahlprognose und hat eine Schwankungsbreite von etwa zwei Prozentpunkten. Der Rechtsruck war bereits erwartet worden.

Bisher wurde das Land von einem Bündnis aus ÖVP und Grünen geführt. Die Grünen kamen diesmal nur auf 8,6 Prozent nach 13,9 Prozent im Jahr 2019.

Kickl macht Stimmung gegen Migranten

Die FPÖ legte im Vergleich zur Wahl 2019 deutlich zu, damals lag sie bei 16,2 Prozent. Als Regierungspartner käme für die FPÖ nur die ÖVP in Frage, da alle anderen Parteien eine Koalition mit ihr ausgeschlossen haben.

Für die Rechtspopulisten unter ihrem Parteichef Herbert Kickl wäre der Sieg bei der Nationalratswahl ihr bisher größter Triumph. Die ÖVP hatte bis zuletzt darauf gehofft, die FPÖ auf der Zielgeraden noch zu überholen. Kanzler Karl Nehammer versuchte, sich als verantwortungsvolle Alternative zu Kickl zu positionieren.

In ihrem Wahlprogramm hatte die FPÖ für eine extrem restriktive Migrationspolitik geworben. Die Partei fordert eine Rückführung von Migranten in ihre Heimatländer und wünscht sich als Gegenentwurf zur international vielfach angestrebten Diversität "Homogenität" in der Gesellschaft. Außenpolitisch sieht die FPÖ die EU äußerst kritisch. Gegenüber Russland fährt sie trotz des Ukraine-Kriegs einen eher wohlwollenden Kurs und sieht kein Problem in der Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas.

In Österreich waren knapp 6,4 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die letzten Wahllokale schlossen um 17 Uhr. Der Nationalrat hat 183 Abgeordnete und wird sich am 24. Oktober konstituieren.

Weitere Informationen in Kürze.