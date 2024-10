eilmeldung Neues Führungsduo der Linken Schwerdtner und van Aken als Vorsitzende gewählt Stand: 19.10.2024 15:32 Uhr

Die Publizistin Ines Schwerdtner und der frühere Bundestagsabgeordnete Jan van Aken sind neue Vorsitzende der Partei Die Linke. Auf dem Bundesparteitag in Halle an der Saale bekam Schwerdtner 79,8 Prozent und van Aken 88,0 Prozent.

Das neue Führungsduo tritt damit die Nachfolge von Janine Wissler und Martin Schirdewan an, die beide nicht mehr kandidiert hatten.

Die Partei steckt nach der Abspaltung des Flügels um die frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht in einer Existenzkrise. Sie schwächelt auch in Ostdeutschland, früher Kernland der Linken und ihrer Vorgängerin PDS. Bundesweit liegt die Linke in Umfragen bei drei bis vier Prozent. Erklärtes Ziel ist der Wiedereinzug in den Bundestag 2025.

