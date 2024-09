eilmeldung Debatte über Migrationspolitik Union kommt zu Asylgesprächen mit der Regierung Stand: 10.09.2024 09:47 Uhr

Nach langem Zögern hat die Unionsfraktion ihre Teilnahme an weiteren Beratungen zur Asylpolitik mit der Bundesregierung zugesagt. Man werde sich dem Gespräch nicht verweigern, sagte Parlamentsgeschäftsführer Frei.

Die Union wird an den heutigen Migrationsgesprächen mit der Bundesregierung teilnehmen. Das kündigte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, an.

Man sei in Kontakt mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gewesen, sagte der CDU-Politiker. "Deswegen ist unser Ansatz der, dass wir uns in der Situation nicht dem Gespräch verweigern. Wir werden es führen."

An dem am Nachmittag geplanten Gespräch über Zurückweisungen an der Grenze werden Vertreter der Ampel-Regierung, der Union sowie der Bundesländer teilnehmen. Faeser hatte am Montag angekündigt, dass Kontrollen an allen deutschen Grenzen eingeführt werden. Die Union hatte ihre Teilnahme bislang offen gelassen.

Weitere Informationen in Kürze.