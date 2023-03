Eilmeldung Streik wohl abgewendet Tarifeinigung bei der Deutschen Post Stand: 11.03.2023 17:01 Uhr

Nach vier Verhandlungsrunden konnten sich die Deutsche Post und die Gewerkschaft ver.di einigen. Für die 160.000 Beschäftigten gibt es mehr Lohn und Sonderzahlungen. Drohende Streiks dürften damit abgewendet sein.

Es waren "extrem schwierige Verhandlungen", wie die Deutsche Post mitteilt - doch am Ende stand die Einigung mit der Gewerkschaft ver.di. Dies bestätigten beide Tarifparteien mit.

Für die 160.000 Beschäftigten des Brief- und Paketzustellers soll es eine steuerfreie Sonderzahlung zum Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3000 Euro über 15 Monate geben, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Post.

Zusätzlich werden demnach die monatlichen Grundentgelte der Tarifbeschäftigten über alle Entgeltgruppen ab dem 1. April 2024 um 340 Euro erhöht. Die Tariferhöhung bedeute über alle Einkommensgruppen hinweg eine durchschnittliche Erhöhung von 11,5 Prozent mit Steigerungen der monatlichen Einstiegsgehälter in den unteren Einkommensgruppen von in der Spitze mehr als 20 Prozent für Paketsortierer und 18 Prozent für Zusteller, so das Unternehmen.

340 Euro mehr für Auszubildende

Für die Auszubildenden und Studierenden erhöhe sich die Vergütung ebenfalls ab dem 1. April 2024 um 340 Euro pro Monat.

Auch über die sogenannte Postzulage für Beamtinnen und Beamte, die zum 31. Dezember 2022 ausgelaufen war, wurde eine Einigung erreicht. Diese Zulage werde bis zum 31. Dezember 2024 fortgeschrieben. Mit Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024 haben.