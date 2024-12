eilmeldung Trauer um ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter im Alter von 100 Jahren gestorben Stand: 29.12.2024 23:43 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Er starb im Alter von 100 Jahren im Kreise seiner Familie, wie Carters Stiftung mitteilte. Der Demokrat amtierte von 1977 bis 1981 als 39. Präsident der USA.

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Carter starb in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia, wie seine Stiftung mitteilte. Der Demokrat war von 1977 bis 1981 US-Präsident, 2002 wurde er für sein humanitäres Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

In den vergangenen Jahren hatte Carter zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde zuletzt palliativ betreut. Zum letzten Mal war er im November vergangenen Jahres beim Begräbnis seiner Ehefrau Rosalynn in der Öffentlichkeit aufgetreten. Im Oktober hatte er seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Biden nennt Carter "außergewöhnlichen Anführer"

Amtsinhaber Joe Biden würdigte seinen demokratischen Parteifreund als "Mann der Prinzipien, des Glaubens und der Bescheidenheit". In einer Erklärung schrieben Biden und seine Ehefrau Jill: "Amerika und die Welt haben einen außergewöhnlichen Anführer, Staatsmann und Humanisten verloren".

Weiter schrieben sie: "Wenn jemand danach sucht, was ein Leben voller Sinn und Bedeutung ist - ein gutes Leben - schaut auf Jimmy Carter." Biden kündigte ein Staatsbegräbnis für Carter an

Höhen und Tiefen als Präsident

Carter gewann 1976 die Präsidentenwahl als wenig bekannter Gouverneur von Georgia gegen den Republikaner Gerald Ford. Sein Versprechen, das amerikanische Volk niemals zu täuschen, fand nach Richard Nixons schändlichen Abgang und der Niederlage der USA in Südostasien Anklang.

Zu seinen Leistungen gehörte die Vermittlung des Friedens im Nahen Osten, für den er den ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat und den israelischen Premierminister Menachem Begin 1978 13 Tage lang in Camp David zusammenführte.

Hohe Inflation und der 444 Tage dauernden Geiselnahme in der US-Botschaft im Iran kosteten ihn jedoch sein politisches Kapital. Seine Verhandlungen brachten zwar alle Geiseln lebend nach Hause, als letzten Affront ließ der Iran sie jedoch erst bei der Amtseinführung Ronald Reagans frei, der ihn bei der Wahl 1980 geschlagen hatte.

Vier Jahrzehnte der humanitären Arbeit

Carter und seine Rosalynn gründeten 1982 gemeinsam das Carter Center und verbrachten die nächsten 40 Jahre damit, als Friedensstifter, Menschenrechtsaktivisten und Vorkämpfer für Demokratie und öffentliche Gesundheit um die Welt zu reisen. Carter, der 2002 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, half, die nuklearen Spannungen in Nord- und Südkorea abzubauen, eine US-Invasion in Haiti abzuwenden und Waffenstillstände in Bosnien und im Sudan auszuhandeln.

Bis 2022 hatte das Zentrum mindestens 113 Wahlen auf der ganzen Welt überwacht. Mit 90 Jahren nahm er noch aktiv am Hausbau der Organisation Habitat for Humanity teil.