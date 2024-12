Reaktionen auf den Tod Carters "Außergewöhnlicher Staatsmann und Humanist" Stand: 30.12.2024 03:45 Uhr

Weltweit haben Politiker dem verstorbenen Ex-US-Präsidenten Carter gedacht. Präsident Biden nannte ihn "einen Mann der Prizipien und Bescheidenheit". Der ukrainische Präsident Selensky nahm Carters Tod als Anlass für eine Friedensmahnung.

Mit Bestürzung und großer Anerkennung haben Politiker auf der ganzen Welt auf den Tod von Ex-US-Präsident Jimmy Carter reagiert.

Amtsinhaber Joe Biden würdigte seinen demokratischen Parteifreund als "Mann der Prinzipien, des Glaubens und der Bescheidenheit". In einer Erklärung schrieben Biden und seine Ehefrau Jill: "Amerika und die Welt haben einen außergewöhnlichen Anführer, Staatsmann und Humanisten verloren".

Weiter schrieben sie: "Wenn jemand danach sucht, was ein Leben voller Sinn und Bedeutung ist - ein gutes Leben - schaut auf Jimmy Carter." Biden kündigte ein Staatsbegräbnis für Carter an.

Obama: Vorbild für "Würde und Gerechtigkeit"

Der frühere demokratische US-Präsident Barack Obama würdigte Carter als Vorbild für "Würde und Gerechtigkeit". Jimmy Carter "hat uns alle gelehrt, was es heißt, ein Leben in Anmut, Würde, Gerechtigkeit und im Dienste" anderer zu führen, schrieb Obama im Onlinedienst X. Er und seine Frau Michelle "senden unsere Gedanken und Gebete an die Familie Carter und an alle, die diesen bemerkenswerten Mann geliebt und von ihm gelernt haben".

Auch der designierte US-Präsident Donald Trump würdigte den Ex-Präsidenten. Carter habe in einer herausfordernden Zeit "alles in seiner Macht Stehende getan, um das Leben aller Amerikaner zu verbessern". Dafür seien ihm alle zu großem Dank verpflichtet. Entgegen den Gepflogenheiten hatte Carter auch nachfolgende Präsidenten immer wieder kritisiert - auch den Republikaner Trump.

George W. Bush: "Mann mit tiefen Überzeugungen"

Der frühere republikanische US-Präsident George W. Bush nannte Carter einen "Mann mit tiefen Überzeugungen". Sein Vermächtnis werde die Amerikaner "über Generationen hinweg inspirieren".

Carters "Bemühungen, eine bessere Welt zu hinterlassen", seien dabei "nicht auf seine Präsidentschaft" beschränkt gewesen. Bush hob hierbei insbesondere Carters Einsatz im Rahmen seiner gemeinnützigen Organisation Carter Center hervor. Als Beispiele für Carters Engagement nannte er den Bau bezahlbarer Wohnungen, die öffentliche Gesundheit und die Demokratie weltweit.

Selensky mahnt zum Frieden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigte die Unterstützung Carters für die Ukraine. Während Carters Amtszeit sei die Ukraine zwar noch nicht unabhängig gewesen, erklärte Selenskyj im Onlinedienst X. Doch "sein Herz stand fest an unserer Seite in unserem andauernden Kampf für die Freiheit".

"Wir schätzen sein unerschütterliches Engagement für den christlichen Glauben und die demokratischen Werte sowie seine unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine angesichts der unprovozierten Aggression Russlands sehr", schrieb der ukrainische Staatschef mit Blick auf Carter weiter.

Selenskyj nahm Cartes Tod zudem zum Anlass für eine eindringliche Friedensmahnung. "Heute sollten wir uns daran erinnern: Frieden ist wichtig, und die Welt muss sich vereint gegen diejenigen stellen, die diese Werte bedrohen", erklärte er.

Starmer würdigt Carters Einsatz für Menschenrechte

Der britische Premierminister Keir Starmer erinnerte an Carters "lebenslanges Engagement für den Frieden". Dieser habe "mit seinem bemerkenswerten Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte die Zeit nach der Präsidentschaft neu definiert", erklärte Starmer auf X.

Carter habe seine "Ideale im Dienste anderer bis zum Schluss" gelebt. Als Beispiele nannte Starmer Carters Engagement für demokratische Wahlen weltweit, die Verbreitung von Gesundheitskonzepten mit der von ihm gegründeten Organisation Carter Center und "bis ins hohe Alter" den Bau von Wohnungen mit der Organisation Habitat for Humanity.

"Hohen Standard der Liebe, des Friedens und der Brüderlichkeit"

Auch Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi erinnerte an Carters Engagement für Frieden in Nahost. Carters "bedeutende Rolle" bei der Vermittlung des historischen Friedensabkommens zwischen Ägypten und Israel in Camp David 1978 werde "in den Annalen der Geschichte verankert" bleiben, schrieb al-Sisi auf X. Darüber hinaus sei Carters humanitäre Arbeit "ein Beispiel für einen hohen Standard der Liebe, des Friedens und der Brüderlichkeit".