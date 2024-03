eilmeldung Bekannt aus "Derrick" Schauspieler Fritz Wepper ist tot Stand: 25.03.2024 13:12 Uhr

Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren. Wepper wirkte in zahlreichen Filmen und Fernsehserien mit - unter anderem in "Derrick" und in "Um Himmels Willen".

Er galt als eines der Urgesteine in der deutschen Schauspielbranche: Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte der Anwalt der Familie mit.

"Fritz ist friedlich eingeschlafen", sagte die Ehefrau des verstorbenen Fernsehstars, Susanne Kellermann, gegenüber der Bild-Zeitung. Wepper wurde demnach vor dem Tod in einem Hospiz in Oberbayern behandelt.

Weppers Schauspielkarriere beginnt im Kindesalter

Geboren wurde Wepper 1941 in München. Schon als Neunjähriger übernahm er in verschiedenen Kindersendungen Rollen, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk. Das erste Mal auf der Bühne stand er dann 1952 für das Kinderstück "Peter Pan" am Münchner Staatstheater.

Zum Film ging es für Wepper drei Jahre später, in Hermann Kugelstadts "Der dunkle Stern". Damals noch in der Nebenrolle, spielte sich Wepper schnell in größere Rollen: International bekannt wurde er 1959 durch den mehrfach ausgezeichneten Anti-Kriegsfilm "Die Brücke".

Durchbruch als "Harry Klein" in Krimiserie "Derrick"

Neben weiteren Filmbesetzungen und ersten Auszeichnungen, etablierte sich Wepper in den 1960er und 1970er-Jahren auch als Synchronsprecher. Der ganz große Durchbruch gelang ihm dann mit der Rolle des "Harry Klein" in der ZDF-Krimiserie "Der Kommissar". Ab 1974 spielte er an der Seite von Horst Tappert in der Krimiserie "Derrick".

Sein Fernsehdebüt als Partner des Oberinspektors "Derrick“ gab Wepper am 20. Oktober 1974.

"Derrick" umfasst 281 Folgen und lief bis 1998. Der Satz "Harry, fahr schon mal den Wagen vor!" entwickelte sich zum Kult, obwohl er in der Serie selbst nie so gefallen ist. 2004 lieh Wepper seiner Figur "Harry Klein" noch einmal seine Stimme für den Zeichentrickfilm "Derrick - Die Pflicht ruft".

Als gewiefter "Bürgermeister Wöller" in "Um Himmels Willen"

Zudem spielte er 20 Jahre die Rolle des "Wolfgang Wöller", Bürgermeister von Kaltenthal, in der ARD-Serie "Um Himmels Willen". Dort lieferte er sich mit den Klosterschwestern des Städtchens, unter anderem mit Jutta Speidel in der Besetzung, einen andauernden Kleinkrieg.

Auch Wepperts Bruder war Schauspieler und Synchronsprecher - er verstarb bereits Ende Oktober letzten Jahres im Alter von 79 Jahren. Gelegentlich waren beide auch gemeinsam vor der Kamera - etwa in der Komödie "Drei unter einer Decke".

Die Ordensschwestern vom Kloster Kaltenthal befanden sich im ständigen Machtkampf mit Bürgermeister "Wöller".

Jahrelanger Kampf um Gesundheit

Schon länger hatte Weppert um seine Gesundheit gekämpft. Er hatte bereits eine Operation am Herzen überstanden und sich vehement gegen den Krebs gewehrt. Im Dezember 2023 war der beliebte Schauspieler wegen einer Blutvergiftung in ein Münchner Krankenhaus gekommen. Kurz darauf hatte er sich eigentlich nach Angaben eines guten Freunds und Familienanwalts noch auf dem Weg der Besserung befunden, bericht die dpa. Wepper wurde 82 Jahre alt und hinterlässt eine gemeinsame Tochter mit Ehefrau Susanne.