Mehr als ein halbes Jahrhundert war er präsent in Filmen und Fernsehserien, mehrfach wurde er für seine Kunst geehrt: Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren.

Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Entsprechende Medienberichte bestätigte seine Agentin der Nachrichtenagentur dpa. Wepper wurde 79 Jahre alt.

Wepper prägte den deutschen Film mehr als 50 Jahre lang. Er galt als wandlungsfähiger, facettenreicher Charakterkopf. So trat er in Serien wie "Zwei Münchner in Hamburg" an der Seite von Uschi Glas auf, brillierte aber auch in Spielfilmen wie "Kirschblüten - Hanami" von Doris Dörrie. Für das Drama aus dem Jahr 2008 wurde er mit dem Bayerischen und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

Bruder Fritz brachte ihn zum Film

Elmar Wepper wurde 1944 geboren. Der Vater blieb im Krieg vermisst, die Mutter zog ihre beiden Söhne alleine groß. Mit 14 bekam er erste kleine Rollen, der große Bruder Fritz brachte ihn zur Schauspielerei. Beim "Kommissar" übernahm Elmar Wepper sogar die Rolle des Assistenten von Fritz. Hin und wieder drehten die Brüder auch gemeinsam - etwa in der Komödie "Drei unter einer Decke".

Elmar Wepper arbeitete auch als Synchronsprecher. Er war die deutsche Stimme etwa von Mel Gibson oder Gene Wilder.

2019 erhielten die Wepper-Brüder den Bayerischen Filmpreis für ihr Lebenswerk. Damals sagte er: "Natürlich ist es mir klar, und das spüre ich ja auch, dass jetzt irgendwo hier die letzte Kurve kommt. Und dann geht’s noch a Stückerl geradeaus und dann ist irgendwann für jeden das Zielband erreicht. Aber ich blende es nicht aus."