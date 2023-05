Tarifkonflikt Warnstreik bei der Bahn abgewendet Stand: 13.05.2023 16:46 Uhr

Der geplante Warnstreik bei der Bahn ist vorerst abgewendet. Das Unternehmen und die Gewerkschaft EVG haben nach ARD-Informationen einem verpflichtenden Vergleich zugestimmt. Was das für Bahnkunden bedeutet, ist noch unklar.

Bei der Deutschen Bahn wird es in den kommenden Tagen nun doch erst mal keinen Warnstreik geben. Nach Informationen der ARD haben sowohl die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) als auch die Bahn einem verpflichtenden Vergleich zugestimmt, den das Arbeitsgericht in Frankfurt vorgelegt hatte. Ein Streik in der kommenden Woche ist damit aber nicht ausgeschlossen.

Die zuständige Richterin hatte den Verlgeich laut ARD-Informationen vorgeschlagen und mehrfach angedeutet, sie habe Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angekündigten Streiks. Die EVG laufe Gefahr, vor Gericht zu unterliegen, wenn sie dem Vergleich nicht zustimme.

Unklar, ob es dennoch Behinderungen geben könnte

Die EVG erklärte demnach, sie verzichte auf den von Sonntagabend bis Dienstagnacht geplanten Ausstand. Noch ist unklar, ob es trotzdem zu Ausfällen oder Behinderungen kommen wird und was es für umgetauschte Tickets bedeutet.

Philipp Nagl, Chef der DB Netz AG, sagte: "Wir werden alles geben, um unseren Kundinnen und Kunden einen möglichst regulären Verkehr anzubieten." Die Planungen für Montag und Dienstag würden sofort aufgenommen. Am Sonntag würden Details bekannt gegeben, inwieweit der Betrieb regulär laufen könne. Nagl geht von einem "weitgehend normalen Betrieb" aus.

Bahn wollte Streik mit Eilantrag verhindern

Die Deutsche Bahn hatte zuletzt versucht, den Streik noch per Eilantrag abzulehnen. Das Unternehmen hatte argumentiert, der auf 50 Stunden angelegte Warnstreik sei "unverhältnismäßig und schädigt Kunden sowie unbeteiligte Dritte". Man habe in den Verhandlungen mit der EVG "über 10 Prozent Lohnerhöhung" angeboten. Außerdem habe sie "die zentrale Vorbedingung der EVG erfüllt und sich mehrmals auf die EVG zubewegt".

Unterschiedliche Forderungen

Die Gewerkschaft hatte in den Gesprächen mit der Branche unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat gefordert - und zwar bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Gewerkschaft war es nach eigenen Angaben vor allem um die Bedingung gegangen, einen gesetzlichen Mindestlohn als Grundlage für dann darauf aufbauende Lohnerhöhungen zu erzielen.

Die bislang von der Bahn vorgelegten Angebote wies die EVG als unzureichend zurück. Die hatte insgesamt rund zehn Prozent mehr Lohn für untere und mittlere Einkommen, acht Prozent mehr Geld für höhere Einkommen sowie zusätzlich 2850 Euro Inflationsausgleichsprämie für alle gefordert. Bei der Laufzeit hat der Konzern völlig andere Vorstellungen als die EVG: Die Deutsche Bahn peilt eine mehr als doppelt so lange Laufzeit von 27 Monaten an.

Bereits dritter Streik

Bereits Ende März hatte die EVG gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt. Ende April legte die EVG mit einem achtstündigen Warnstreik nach. Die Gewerkschaft verhandelt für etwa 230.000 Beschäftigte.