Nach Urlaubsvorwürfen Familienministerin Spiegel tritt zurück Stand: 11.04.2022 14:55 Uhr

Familienministerin Spiegel hat ihrem Ministerium zufolge ihren Rücktritt erklärt. Spiegel stand in der Kritik, weil sie kurz nach der Flutkatastrophe an der Ahr in einen vierwöchigen Urlaub gefahren war.

Die Grünen-Politikerin Anne Spiegel tritt vom Amt der Bundesfamilienministerin zurück. Nach Kritik an ihrem Umgang mit der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr als Landesministerin in Rheinland-Pfalz erklärte Spiegel in einem Statement, sie habe sich "aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen".

"Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht", hieß es in einer Erklärung von Spiegel weiter. Die 41-Jährige scheidet damit rund vier Monate nach der Vereidigung der Bundesregierung aus dem Amt.

Kritik an Urlaub nach Flutkatastrophe

Spiegel war in die Kritik geraten, weil sie kurz nach der Hochwasserkatastrophe, von der neben Nordrhein-Westfalen auch Rheinland-Pfalz schwer getroffen wurde, mit ihrer Familie in einen vierwöchigen Urlaub fuhr. In einer persönlichen Erklärung begründete Spiegel dies mit ihrer damals schwierigen familiären Situation.