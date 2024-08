Friedensnobelpreisträger Yunus übernimmt Regierungsgeschäfte in Bangladesch Stand: 08.08.2024 18:15 Uhr

Er gilt für viele in Bangladesch als Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft: Friedensnobelpreisträger Yunus. Der 84-Jährige führt nun die Übergangsregierung an - nachdem das Land von schweren Ausschreitungen erschüttert worden war.

In Bangladesch ist Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus als Chef der Übergangsregierung vereidigt worden. Der 84-jährige Erfinder der Mikrokredite soll so lange an der Macht bleiben, bis es Neuwahlen gibt. Nach wochenlangen Unruhen in Bangladesch mit vielen Toten und der Flucht der autoritären Premierministerin Hasina Sheikh soll Yunus seinem Heimatland wieder Ruhe bringen.

Unter Hasinas Regierung war er mehrfach Korruptionsvorwürfen ausgesetzt, die er als Racheakte bezeichnete. Der Wirtschaftsfachmann gilt als entschiedener Kritiker Hasinas. Auf ihm liegen nun die Hoffnungen, das Land mit seinen mehr als 170 Millionen Einwohnern aus der Krise führen zu können.

Yunus will Bevölkerung vereinen

Sein erstes Ziel sei es, die Ordnung wiederherzustellen, sagte Yunus nach seiner Ankunft. "Bangladesch ist eine Familie. Wir müssen sie vereinen", sagte Yunus. "Das Land hat immense Möglichkeiten." Zuvor hatte er seine Landsleute ermahnt, Ruhe zu bewahren. Mit Blick auf die Gewalttaten nach Hasinas Rücktritt betonte er: "Gewalt ist unser Feind."

Yunus erhielt 2006 den Friedensnobelpreis. Er vergab mit der von ihm gegründeten Grameen Bank Mikrokredite an Menschen ohne Einkommenssicherheiten, damit diese sich selbstständig machen können.

Die langjährige Regierungschefin Hasina war am Montag nach den Massenprotesten und tödlichen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften zurückgetreten und mit einem Militärhubschrauber zunächst nach Indien geflohen.