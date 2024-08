Bangladesch Regierungssitz gestürmt, Premier geflohen Stand: 05.08.2024 12:01 Uhr

Nach heftigen Zusammenstößen bei Protesten in Bangladesch haben Demonstrierende den Palast der Premierministerin gestürmt. Ein Militärvertreter meldete ihren Rücktritt. Hasina soll das Land bereits verlassen haben.

In Bangladesch haben Demonstranten die offizielle Residenz von Regierungschefin Sheikh Hasina gestürmt. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Tausende Menschen in den Regierungspalast in der Hauptstadt Dhaka eindringen.

Wenig später meldete ein Militärvertreter ihren Rücktritt. Hasina verlasse zudem das Land. Sie soll bereits mit einem Hubschrauber aus Dhaka Richtung Indien geflohen sein. Es werde nun eine "Übergangsregierung" gebildet, kündigte Armeechef Waker-Uz-Zaman in einer im staatlichen Fernsehen übertragenen Rede an die Nation an.

Schwerste Ausschreitungen seit Unabhängigkeit des Landes

Hasina sieht sich seit dem vergangenen Monat mit Massenprotesten und Rücktrittsforderungen konfrontiert, bei denen es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Dabei wurden mindestens 300 Menschen getötet.

Protest gegen Quotenregeln bei Jobvergabe

Im vergangenen Monat waren Studenten auf die Straßen gegangen, um gegen Quotenregelungen bei der Vergabe von Stellen im öffentlichen Dienst zu protestieren. Dies hatte sich zu Protesten gegen Hasina ausgeweitet, die sich bei der Wahl im Januar die vierte Amtszeit in Folge gesichert hatte. Die Opposition hatte die Abstimmung boykottiert.