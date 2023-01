Einstufung der WHO Weiter Gesundheitsnotstand wegen Corona Stand: 30.01.2023 11:30 Uhr

Auch wenn Experten von einem Ende der Pandemie sprechen: Die WHO bewertet Covid-19 vorerst weiter als weltweiten Gesundheitsnotstand. Der Ausschuss erkannte allerdings an, dass sich das Virus einem Wendepunkt nähere.

Rund drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie stuft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Covid-19 weiterhin als weltweiten Gesundheitsnotstand ein. Die Entscheidung wurde im Anschluss an eine Sitzung des WHO-Notfallausschusses bekannt gegeben.

Zwar nähere sich die Pandemie womöglich einem Wendepunkt an, der Ausschuss sei sich aber einig, dass Covid-19 weiter eine gefährliche Infektionskrankheit sei, die der Gesundheit und den Gesundheitssystemen erheblichen Schaden zufügen könne.

Zudem hätten die Überwachung und die genetische Sequenzierung weltweit abgenommen, was es schwierig mache, bekannte Varianten zu verfolgen und neue zu entdecken. Somit wolle die WHO den Übergang zu einer anderen Bewertung der Gesundheitslage vorsichtig gestalten, hieß es in einem Statement.

WHO: Langfristige Maßnahmen bleiben entscheidend

Es bestehe wenig Zweifel daran, dass SARS-CoV-2 "auf absehbare Zeit ein dauerhaft etablierter Krankheitserreger bei Mensch und Tier bleiben wird". Daher seien langfristige Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie etwa Corona-Impfungen, von entscheidender Bedeutung.

Der Ausschuss berät alle drei Monate und hatte die Pandemie zuletzt im Oktober weiter als gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingestuft. Die WHO hatte Ende Januar 2020 wegen Covid-19 den weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen und damit ihre höchste Alarmstufe. Weltweit wurden nach Angaben der WHO zuletzt rund 6,8 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet und mehr als 752,5 Millionen Fälle insgesamt.