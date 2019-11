Von der Leyen "Europa muss Sprache der Macht lernen"

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in einer Rede gefordert, dass sich Europa besser gegen führende Staaten wie China und die USA behauptet. In der Klimapolitik nannte sie ein klares Ziel.

Europas Partner müssen sich nach Ansicht der gewählten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf härtere Positionen der EU einstellen. "Europa muss auch die Sprache der Macht lernen", sagte von der Leyen in einer Europa-Rede vor der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.

Die sogenannte "soft power" reiche heute nicht mehr aus, wenn sich die Europäer in der Welt behaupten wollten. Zum einen brauche die EU mehr militärische Fähigkeiten. Zum anderen müsse sie die vorhandene Kraft stärker nutzen, um europäische Interessen durchzusetzen.

Europäische Standards einhalten

Als Beispiel nannte von der Leyen den Umgang mit China. Die Volksrepublik sei sicher ein wichtiger Handelspartner für die Europäische Union. "Aber umgekehrt ist die EU der größte Handelspartner für China." Man wolle weiter gute Geschäfte machen und freue sich über ausländische Unternehmen, die an Ausschreibungen für den Bau von Autobahnen oder Stromtrassen teilnähmen.

"Aber wir werden künftig stärker darauf achten, dass sich diese Unternehmen auch an unsere Standards halten, was beispielsweise Arbeitsbedingungen und Umweltschutz-Vorschriften angeht", kündigte von der Leyen an, die mit einer neuen Kommission am 1. Dezember ihr Amt antreten soll.

Zudem werde man einer "ungezügelten Einkaufstour oftmals staatlich subventionierter ausländischer Unternehmen" Schranken setzen. Auch dies zielt auf China ab.

Einen entschiedeneren Kurs kündigte von der Leyen gegenüber IT-Unternehmen aus den USA an. Diese müssten künftig in der EU in "angemessener Höhe" Steuer zahlen.

Klimaneutral bis 2050

Auch zur europäischen Klimapolitik fand von der Leyen klare Worte. "Wir können und müssen es schaffen, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent ist." Sie kündigte an, das erste europäische Klimaschutzgesetz vorzulegen, "das dieses politische Ziel in verbindliches Recht übersetzt".

Es stimme zwar, dass Europa nur für zehn Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich sei. "Aber Europa kann die Führung übernehmen bei CO2-armen Technologien." Es könne zeigen, dass Klima-Investitionen gewinnbringend und nachhaltig seien und wie durch Strukturwandel neue Fertigkeiten und Arbeitsplätze entstünden.