US-Wahl 2024

Debatte um TV-Duell Harris' Team wirft Trump "Spielchen" vor Stand: 03.08.2024 18:52 Uhr

Ex-US-Präsident Trump will nun doch mit Vizepräsidentin Harris in ein TV-Duell gehen - allerdings zu seinen Bedingungen beim Sender Fox News. Harris' Wahlkampfteam forderte ihn auf, seine "Spielchen" zu beenden.

Das Wahlkampfteam von US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Ex-Präsident Donald Trump aufgefordert, in der Diskussion um eine TV-Debatte der beiden seine "Spielchen" zu beenden. "Donald Trump hat Angst und versucht, sich vor der Debatte zu drücken, der er bereits zugestimmt hat, und rennt direkt zu Fox News, um ihm aus der Patsche zu helfen", erklärte der Kommunikationsdirektor der Harris-Kampagne, Michael Tyler.

Trump müsse "aufhören, Spielchen zu spielen und zu der Debatte erscheinen, zu der er sich für den 10. September bereits verpflichtet hat", hieß es weiter in der Erklärung. Trump und Präsident Joe Biden hatten sich vor Bidens Rückzugsankündigung auf eine zweite Debatte am 10. September beim Sender ABC geeinigt.

Statt der Debatte bei ABC will Trump am 4. September beim erzkonservativen Sender Fox News gegen Harris antreten. Die Debatte werde im US-Bundesstaat Pennsylvania stattfinden und von Bret Baier und Martha MacCallum moderiert, erklärte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Dabei werde Publikum anwesend sein.

Fox News bestätigte, dass die Debatte mit Zuschauern stattfinden werde und ähnlichen Regeln folgen würde wie die erste Debatte zwischen Trump und US-Präsident Joe Biden am 27. Juni im Sender CNN.

Trumps Vorschlag für die Debatte auf Fox kam kurz nachdem das Demokratische Nationalkomitee am Freitag eine Werbekampagne gestartet hatte, in der es ihn mit den Worten "der verurteilte Verbrecher hat Angst vor einer Debatte" verspottete und in Frage stellte, ob dies auf seine Haltung zur Abtreibung zurückzuführen sei.

Genügend Stimmen für Harris-Nominierung

Noch steht Harris nicht offiziell als Kandidatin der Demokraten für die Wahl am 5. November fest, ihre Partei hatte aber bereits mitgeteilt, dass sie bei dem noch laufenden elektronischen Votum der US-Demokraten die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen ihrer Partei gesichert hat.

Jüngste Umfragen zeigen ein enges Rennen zwischen Harris und Trump. Nach der ersten Debatte mit Biden war der Vorsprung Trumps vor Biden größer gewesen. Biden hatte ursprünglich erneut gegen Trump antreten wollen. Nach großem öffentlichen Druck hatte er Ende Juli auf seine Kandidatur verzichtet und Harris als neue Kandidatin vorgeschlagen.