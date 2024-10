US-Wahl 2024

Bericht der Washington Post Trump-Kampagne von Hackerangriff betroffen Stand: 28.10.2024 05:30 Uhr

Bei einem chinesischen Hackerangriff wurden einem Medienbericht zufolge Telefongespräche von US-Politikern abgehört. Darunter auch ein Berater von Ex-Präsident Trump. Chinas Botschaft in Washington dementiert.

Chinesische Hacker haben einem Medienbericht zufolge Telefongespräche von US-Politikern abgehört, darunter auch die eines Beraters von Donald Trump. Die mutmaßlich staatlich unterstützten Hacker hätten sich unerlaubt Zugang zur Kommunikationsinfrastruktur kommerzieller Telekommunikationsanbieter in den USA verschafft und verschlüsselte Audiodaten von Telefonaten abgefangen, berichtete die Zeitung "Washington Post". Betroffen sei unter anderem ein namentlich nicht genannter Berater des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Die Hacker konnten dem Bericht zufolge auch unverschlüsselte Kommunikation wie Textnachrichten abfangen. Trumps Wahlkampfteam und das FBI äußerten sich zunächst nicht.

Auch Angriffe auf Harris

Bereits am Freitag hatte die Zeitung New York Times (NYT) berichtet, dass sowohl Trump als auch Harris Ziel von Cyberangriffen geworden seien. Demnach seien die Hacker in das System des US-Telekommunikationskonzerns Verizon eingedrungen, das Ausmaß des Angriffs war jedoch zunächst unklar.

Die Trump-Kampagne sei darüber informiert worden, dass die Telefonnummern von Trump und seinem Mitstreiter JD Vance durch die Infiltration der Verizon-Telefonsysteme angegriffen worden seien. Bereits Anfang des Jahres war Trumps Wahlkampfteam Ziel eines Hackerangriffs, der mit dem Iran in Verbindung gebracht wurde.

Am Freitag berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass chinesische Hacker auch Telefone von Personen angezapft hätten, die mit der Kampagne der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris in Verbindung stehen. Das FBI und die US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit (CISA) bestätigten am Freitag, dass sie den unbefugten Zugang zu kommerzieller Telekommunikationsinfrastruktur durch Personen mit Verbindungen zu China untersuchen.

Chinesische Botschaft dementiert

Verizon bestätigte einen komplexen Angriff auf US-Telekommunikationssysteme und erklärte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Auch der Kongress untersucht den Vorfall und fordert Informationen von großen Telekommunikationsanbietern.

Die chinesische Botschaft in Washington teilte zu den Berichten vom Freitag mit, dass ihr die konkrete Situation nicht bekannt sei, China aber alle Formen von Cyberangriffen und -diebstahl ablehne und bekämpfe.