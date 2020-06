Die US-Hauptstadt rechnet bei mehreren Protestaktionen gegen Rassismus und Polizeigewalt mit Zehntausenden Teilnehmern. Sicherheitskräfte riegelten das Zentrum ab, erste Demonstranten versammelten sich friedlich.

In den USA gehen nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt weiter. Die Hauptstadt Washington, D.C. rüstete sich seit Vormittag für die bislang größte angekündigte Protestaktion, zu der sich Demonstranten unter anderem am Capitol Hill, vor dem Lincoln Memorial und am Weißen Haus versammeln wollten.

Der Leiter des Heeresamts, Ryan McCarthy, sagte, die Behörden rechneten mit bis zu 200.000 Teilnehmern an einem Protestzug durch das Zentrum. Aus diesem Grund wurde der Washingtoner Stadtkern frühzeitig von bewaffneten Sicherheitskräften abgeriegelt. Sie umstellten den Amtssitz von US-Präsident Donald Trump und blockierten große Zufahrtsstraßen mit Militärfahrzeugen.

Muriel Bowser, die Bürgermeisterin von Washington, hatte sich frühzeitig hinter die Proteste gestellt. So hatte sie etwa eine zentrale Straße zur "Black Lives Matter-Plaza" umbenannt - nach der Bewegung, die sich seit Jahren gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt einsetzt. Sie forderte die Demonstranten im Vorfeld auf, aufeinander acht zu geben und auf mitmarschierende Kinder Rücksicht zu nehmen: "Zeigen wir der Welt weiterhin unsere Werte", schrieb sie dazu auf Twitter.

Würgegriff in Minneapolis inzwischen verboten

In der Stadt Minneapolis hatte ein weißer Polizist dem gefesselt am Boden liegenden 46-jährigen George Floyd am 25. Mai minutenlang sein Knie auf den Hals gedrückt, obwohl dieser lauthals über Atembeschwerden klagte und schließlich bewusstlos wurde. Floyd starb im Krankenhaus infolge seiner Verletzungen. Ein von einer Passantin aufgenommenes Handyvideo von der Festnahmeszene hatte weit über die Grenzen der USA hinaus Empörung ausgelöst und der "Black Lives Matter"-Bewegung neue Stimmgewalt verschafft.

In der vergangenen Woche hatte es in Washington täglich Demonstrationen gegeben, bei denen Teilnehmer vom Weißen Haus bis zum Kapitol und zum Lincoln Memorial zogen - ebenso in weiteren US-Städten. In der Frühphase nach dem Tod Floyds waren die Proteste häufig noch von Plünderungen und Gewaltexzessen überschattet.

Inzwischen signalisierte der Staat in einigen Punkten Entgegenkommen und ging auf die Forderungen der Demonstranten ein: In Minneapolis dürfen Polizisten Verdächtige nicht mehr in den Würgegriff nehmen oder auf andere Weise die Luft abschnüren. Im Bundesstaat Kalifornien wies Gouverneur Gavin Newsom die Verantwortlichen der Schulungsprogramme für Polizeianwärter an, künftigen Beamten nicht länger den Würgegriff beizubringen, der die Blutzufuhr zum Hirn abschneidet.

Polizisten nach Übergiff auf Demonstranten in Buffalo angeklagt

In der Stadt Buffalo im Staat New York wurden unterdessen zwei Polizisten formal der Körperverletzung beschuldigt. Videobilder zeigten, wie sie am Donnerstag bei einer Demonstration gegen Polizeibrutalität einen 75-jährigen Teilnehmer schubsten. Zu sehen ist, wie der Mann sich zuvor einer Reihe aus Einsatzkräften mit Helmen und Schlagstöcken näherte, die Demonstranten von einem Platz vertrieben. Zwei Polizisten schubsen ihn nach hinten und er schlägt mit dem Kopf auf dem Gehweg auf. Blut fließt, während Polizisten vorbeilaufen. Ein Beamter beugt sich zu dem verletzten Mann herunter, doch ein Kollege drängt ihn zum Weitergehen. Die beiden Beschuldigten bestritten den Vorwurf der Körperverletzung. Sie wurden ohne Kaution freigelassen. Sie waren am Vortag vom Dienst suspendiert worden, wogegen Dutzende ihrer Kollegen protestierten.

Die Demokraten im Kongress bereiten zudem ein umfassendes Paket mit Polizeireformen vor. Es sieht unter anderem Änderungen bei Regeln zur Straffreiheit von Beamten und die Schaffung einer Datenbank für die Erfassung von Fällen übermäßiger Gewaltanwendung vor. Verbesserte Vorgaben bei der Schulung von Polizisten sind ebenfalls geplant, etwa ein Verbot von Würgegriffen. Ein Votum zum Paket wird zum Monatsende erwartet. Die Gesetzesentwürfe dürften im Repräsentantenhaus mit großer Wahrscheinlichkeit durchkommen, da dort die Demokraten in der Mehrheit sind. Wie es im von den Republikanern dominierten Senat ausgeht, ist weniger gewiss. Dessen Mehrheitsführer Mitch McConnell erklärte, die Kammer würde die Themen prüfen.