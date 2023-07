Front in den USA Kulturkampf in der Popkultur Stand: 29.07.2023 18:36 Uhr

Was bislang eher in der politischen Arena ausgetragen wurde, hat die Popkultur erreicht: Im Ringen um den korrekteren "American Way of Life" spalten ein Action-Film und ein Country-Hit mit Rechtsaußen-Narrativen die Nation.

Anarchie in den Großstädten - das Bildmaterial im Video zum jüngsten Country-Hit von Jason Aldean zeichnet ein apokalyptisches Bild vom urbanen Leben in Amerika: Chaos, Gewalt, Ausschreitungen.

Im Refrain droht der Country-Barde den Unruhestiftern: "Versucht das mal in einer Kleinstadt!"

Flirt mit Selbstjustiz

"Von meinem Großvater habe ich einst eine Pistole gekriegt", so der Songtext von "Try that in a Small Town". Aldeans Botschaft ist unmissverständlich: Wenn die Krawallbrüder hier zu uns in die heile amerikanische Kleinstadt-Welt kommen, dann wissen wir uns schon zu helfen.

Es ist ein Flirt mit Selbstjustiz, der ein Narrativ des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aufgreift: Demokratisch regierte Großstädte sind völlig außer Kontrolle geraten.

Action-Thriller mit QAnon-Narrativen

Der Leinwand-Erfolg "Sound of Freedom", ein Action-Thriller mit Jim Caviezel in der Hauptrolle, geht noch weiter. Mit Sätzen wie "Gottes Kinder stehen nicht zum Verkauf" liebäugelt der Film mehr oder weniger offen mit einer Verschwörungstheorie der QAnon-Anhänger: dass linke Demokraten und Washingtoner Bürokraten heimlich einen Kinderprostitutionsring betreiben würden.

Der Streifen zeichnet die wahre Geschichte eines Homeland-Security-Agenten nach, der im Alleingang in Kolumbien Kinder aus den Fängen von Menschenhändlern befreit, bevor die an Pädophile verkauft werden können.

Der Bezug zu QAnon bleibt unausgesprochen, ist aber von rechten und linken Medien in den USA sofort hergestellt worden.

Vom konservativen Amerika gefeiert

"Der Film wird Hunderte von Whistleblowern zum Auspacken bringen", verspricht Hauptdarsteller Caviezel, bekannt geworden durch seine Jesus-Darstellung in "Die Passion Christi". Der praktizierende Katholik ist derzeit gerngesehener Gast in rechten Talkshows.

Dort gefällt Caviezel sich auch in Medienschelte à la Trump. Jahrelang hätten "die linken Medien" fälschlicherweise behauptet, Trump sei ein russischer Spion, moniert Caviezel, der wie Country-Sänger Aldean derzeit vom konservativen Amerika gefeiert wird.

Rechtsdrall wenig überraschend

Chris Willman von der Branchenzeitschrift der Unterhaltungsindustrie "Variety" ist vom Rechtsdrall Aldeans wenig überrascht: "Er ist ja schon lange Impfgegner, Maskengegner, Transgegner! Jetzt also für Waffen und Selbstjustiz. Vielen seiner Fans gefällt das: Das wird er nicht zurücknehmen!"

Das Ringen um den korrekteren "American Way of Life" wurde bislang eher in der politischen Arena ausgetragen. Aber jetzt hat es auch die Populärkultur erreicht: Ein Action-Triller im Kino und ein Country-Hit spalten gerade die Nation, wie es bislang nur die Politik von Kulturkämpfern wie Ron DeSantis vermochte.

Und so hängt im Amerika dieser Tage die Popularität von Entertainment-Promis ein Stück weit auch an ihrer politischen Gesinnung.