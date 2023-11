Weitere Übergänge gesperrt Tote bei Auto-Explosion an US-kanadischer Grenze Stand: 22.11.2023 22:52 Uhr

An der Grenze zwischen den USA und Kanada ist ein Auto detoniert - die zwei Insassen kamen laut Medienberichten ums Leben. Die Ursache ist unklar. Aus Vorsicht sperrten die Behörden weitere Grenzübergänge.

Bei der Explosion eines Autos an der US-kanadischen Grenze nahe der Niagarafälle sind Medienberichten zufolge zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Nachrichtensender CNN und Fox News, die sich auf Polizeikreise berufen, hatte das Fahrzeug nach einer ersten Kontrolle eingehender kontrolliert werden sollen. Das Auto soll dann beschleunigt haben, in eine Absperrung gekracht und explodiert sein. Die zwei Insassen des Autos seien tot, berichteten CNN und Fox News. Weitere Opfer soll es demnach nicht geben.

Der Augenzeuge Mike Guenther sagte dem Fernsehsender WGRZ-TV, er habe ein Fahrzeug gesehen, das von der US-Seite der Grenze aus auf den Grenzübergang zugerast sei, als es einem anderen Auto habe ausweichen wollen. Dann sei es gegen einen Zaun geprallt und explodiert. "Plötzlich flog es in die Luft, und dann war es ein Feuerball von etwa 30 oder 40 Fuß Höhe", sagte Guenther dem Sender. "So etwas habe ich noch nie gesehen."

FBI übernimmt Ermittlungen

Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Auf Fotos waren Trümmer und ein starkes Polizeiaufgebot an dem Grenzübergang auf der Rainbow Bridge zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario zu sehen. Fotos und Videos, die von Umstehenden aufgenommen und in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigten dichten Rauch, Flammen auf dem Bürgersteig und eine Sicherheitskabine, die von Flammen versengt worden war.

Sowohl Kathy Hochul, die Gouverneurin des Bundesstaates New York, als auch die US-Bundespolizei FBI bestätigten den Vorfall in der Nähe der Niagarafälle. Das FBI leitete Ermittlungen ein und sprach von einer "sehr ungewissen" Lage. Die Polizei des Bundesstaates arbeite gemeinsam mit der für Terrorismus zuständigen Einheit des FBI daran, alle Zugangswege nach New York zu beobachten, teilte Gouverneurin Hochul mit. Auch drei weitere Brücken zu Kanada im Westen der Bundesstaats New York wurden zunächst gesperrt, hieß es von den Behörden. An weiteren Grenzübergängen sowie an einigen Flughäfen seien die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden.

Trudeau: "Sehr ernste Situation"

Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall unterrichtet worden. Er und sein Team verfolgten die Entwicklungen genau.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte im Parlament in Ottawa, es handle sich um eine "sehr ernste Situation". Man sei in engem Kontakt mit den US-Behörden. Es würden "zusätzliche Maßnahmen" an den Grenzübergängen in ganz Kanada in Erwägung gezogen. In Toronto, das etwa 160 Kilometer von Niagara Falls entfernt liegt, kündigte die Polizei vorsichtshalber verstärkte Patrouillen an.