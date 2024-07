Nach Trump-Attentat Biden appelliert an die Einheit der Nation Stand: 14.07.2024 21:45 Uhr

In einer kurzen Ansprache hat US-Präsident Biden auf das Trump-Attentat reagiert. Er versprach eine unabhängige Untersuchung der Tat. Gleichzeitig warnte er vor Mutmaßungen über das vermeintliche Motiv des Schützen.

Einen Tag nach dem Attentat auf Donald Trump hat US-Präsident Joe Biden seine Landsleute zur Einigkeit aufgerufen. "Wir müssen uns als Nation vereinen, um zu zeigen, wer wir sind", sagte Biden in einer knapp dreiminütigen Ansprache, die er im Weißen Haus hielt.

Er habe "ein kurzes, aber gutes" Gespräch mit Trump geführt, sagte der Präsident zu Beginn der kurzen Rede. Biden kondolierte danach den Angehörigen des Todesopfer des Anschlags, eines "Vaters, der seine Familie beschützt habe", und wünschte den beiden Verletzten baldige Genesung.

Für diese Art der Gewalt gebe es keinen Platz in den USA, so Biden weiter. "Das Attentat widerspricht allem, für das wir als Nation stehen. Wir dürfen so etwa nicht zulassen."

Attentat soll unabhängig untersucht werden

Biden sagte, er sei - zusammen mit Vizepräsidentin Kamala Harris - im Situation Room von seinem Heimatschutz-Team über die Lage informiert worden. "Das FBI leitet diese Untersuchung, die sich noch in einem frühen Stadium befindet." Er habe angeordnet, dass die Ermittlungen gründlich und zügig durchgeführt werden. Über die Motive des Schützen sei noch nichts bekannt, sagte Biden weiter und bat darum, nicht über dessen Motive oder Verbindungen zu spekulieren.

Er habe den Leiter des Secret Service angewiesen, alle Sicherheitsmaßnahmen für den Parteitag der Republikaner zu überprüfen, die am Montag beginnen soll. Biden kündigte eine unabhängige Untersuchung der Sicherheitsvorkehrungen bei der Wahlkampfveranstaltung an, bei der Trump angeschossen wurde. Ziel sei es, genau zu beurteilen, was passiert sei, sagte Biden vor Journalisten im Weißen Haus. Die Ergebnisse der Untersuchung würden im Anschluss veröffentlicht.

Zugleich kündigte Biden an, dass er sich am Sonntagabend (20 Uhr Ortszeit/2 Uhr MESZ am Montag) in einer Rede an die Nation wenden werde.

Das Attentat auf Trump war am Samstag bei einer Wahlkampfrede im Bundesstaat Pennsylvania verübt worden, Trump wurde dabei am Ohr leicht verletzt. Ein Feuerwehrmann wurde tödlich getroffen, zwei Besucher der Veranstaltung schwer verletzt.