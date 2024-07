Mutmaßlicher Schussangriff auf Trump US-Präsident Biden verurteilt Gewalt Stand: 14.07.2024 04:07 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat den Schussangriff während eines Wahlkampfauftritts von Donald Trump scharf kritisiert. Auch andere Politiker in den USA und im Ausland verurteilten die "abscheuliche Tat".

Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat den mutmaßlichen Angriff, bei dem sein Vorgänger im Amt, Donald Trump wohl leicht verletzt wurde, scharf verurteilt. Nähere Details zum Vorfall selbst lägen ihm nicht vor, so Biden. Zahlreiche weitere Politiker übersandten dem Republikaner ihre Genesungswünsche.

Diese Art der Gewalt sei "krank", äußerte sich Biden auf einer Pressekonferenz. "Wir können nicht erlauben, dass so etwas geschieht", mahnte er. Trump müsse in der Lage sein, seinen Wahlkampf "friedlich und ohne Probleme" führen zu können.

Er hoffe, zeitnah mit Trump sprechen zu können, sagte Biden weiter. Ersten Informationen nach, gehe es dem 78-Jährigen gut. Zu dem Vorfall selbst würden ihm noch nicht genügend Details vorliegen.

Das Wahlkampfteam von Biden kündigte an, es werde umgehend auf den mutmaßlichen Angriff auf Trump reagieren. So solle die Ausstrahlung von Wahlkampfspots der Demokraten "so schnell wie möglich" vorübergehend gestoppt werden, berichteten der Sender CNN und die Zeitung Washington Post unter Berufung auf Mitglieder des Wahlkampfteams.

"Kein Platz für politische Gewalt in unserer Demokratie"

Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris warnte vor einer weiteren Eskalation infolge des Schussangriffs. "Wir alle müssen diese abscheuliche Tat verurteilen und unseren Teil dazu beitragen, dass sie nicht zu weiterer Gewalt führt", betonte sie. Sie bete für Trump, seine Familie und alle, die von dem Angriff betroffen seien.

US-Außenminister Antony Blinken zeigte sich "schockiert und traurig" über den Angriff. Lloyd Austin, Verteidigungsminister der US-Regierung, betonte: "Das ist nicht der Weg, wie wir in Amerika Differenzen beilegen - das darf er niemals sein." Auch der frühere US-Präsident Barack Obama mahnte beim Kurznachrichtendienst X, es gebe "keinen Platz für politische Gewalt in unserer Demokratie".

Parteiübergreifende Anteilnahme

Mehrere US-Abgeordnete übermittelten ihre Anteilnahme. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, schrieb bei X, er sei entsetzt über den Vorfall und erleichtert, dass Trump in Sicherheit sei.

Auch der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson und der Fraktionschef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell äußerten ihre Anteilnahme. McConnell betonte, Gewalt habe keinen Platz in den USA.

Genesungswünsche aus dem Ausland

Neben den Reaktionen in den USA erreichten Trump zahlreiche Genesungswünsche aus dem Ausland. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zeigte sich "schockiert von der offensichtlichen Attacke" auf Trump. Er und seine Ehefrau Sara "beten für seine Sicherheit und schnelle Genesung".

Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau mahnte ebenfalls bei X, dass politische Gewalt niemals akzeptabel sei. Ein Sprecher der neuen britischen Regierung übersandte Trump und dessen Familie "unsere besten Wünsche", ebenso wie Japans Premierminister Fumio Kishida.