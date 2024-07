Ex-US-Präsident leicht verletzt FBI stuft Schüsse auf Trump als Mordversuch ein Stand: 14.07.2024 07:33 Uhr

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat Pennsylvania durch Schüsse leicht verletzt worden. Ein Mann in seiner Nähe starb durch die Kugeln. Das FBI stuft die Tat als Mordversuch ein. Der mutmaßliche Schütze wurde identifiziert.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania hat ein Mann Schüsse auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump abgefeuert. Dieser wurde dabei nach eigenen Angaben am Ohr verletzt. Ein Mann, der sich in Trumps Nähe aufhielt, wurde getötet. Zwei weitere Besucher der Veranstaltung wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurden durch Sicherheitskräfte getötet. Die US-Bundespolizei FBI stuft die Ereignisse als "Mordversuch" gegen Donald Trump ein.

Das teilte FBI-Agent Kevin Rojek bei einer Pressekonferenz in Butler mit, wo die Kundgebung stattgefunden hatte. George Bivens von der Polizei von Pennsylvania versicherte, es gebe "keinen Grund" zu der Befürchtung, dass weiterhin Gefahr drohe.

Trump leicht verletzt

Kurz nach Beginn des Auftritts von Ex-Präsident Trump fielen die Schüsse. Der Republikaner wurde dabei verletzt. Auf Bildern war Blut an einer Seite des Kopfes zu sehen. Beamte des Secret Service rissen Trump daraufhin zu seiner eigenen Sicherheit zu Boden und brachten ihn schließlich in Sicherheit. Der Kommunikationschef von Trumps Wahlkampfteam, Steven Cheung, teilte später mit, es gehe Trump gut. Er werde medizinisch untersucht. Später konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Inzwischen ist Trump mit seinem Flugzeug in Newark im Bundesstaat New Jersey gelandet. Ein Video, das Trumps Wahlkampfteam über soziale Netzwerke verbreitete, zeigen, wie er zu Fuß das Flugzeug verlässt - umgeben von Agenten des Secret Service und weiterer bewaffneter Sicherheitskräfte. Trump will die Nacht in New Jersey in seinem eigenen Golf Club verbringen.

Trump: "Wurde am Ohr getroffen"

Kurz nach der Tat meldete er sich über seine Internetplattform Truth Social. Er sei von einer Kugel am Ohr getroffen worden. "Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, denn ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie die Kugel durch die Haut drang", schrieb der 78-Jährige. Es sei "unglaublich, dass sich in unserem Land solch eine Tat ereignen kann".

Täter wurde identifiziert

Der Schütze wurde nach Polizeiangaben "eliminiert". Den Behörden zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen 20-jährigen Mann aus Pennsylvannia. Nach Angaben des Secret Service hatte der Schütze die Schüsse "von einer erhöhten Position" außerhalb des Kundgebungsortes abgefeuert.

Die Polizei erklärte, vordringlich sei das Motiv des Täters zu ermitteln. Außerdem müsse schnell geklärt werden, ob es andere Beteiligte gegeben habe. Die Ermittlungen könnten Tage, Wochen oder Monate dauern.

Infolge des Angriffs wurden auch in anderen Teilen des Landes die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, etwa rund um den Trump Tower.

Trump will sich am Montag nominieren lassen

Der Auftritt war Trumps letzte Wahlkampfveranstaltung vor dem am Montag beginnenden Parteitag der Republikaner in Milwaukee, bei dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt werden soll.

Der Parteitag soll nach Angaben von Trumps Wahlkampfteam wie geplant stattfinden.Trump freue sich darauf, "Sie alle in Milwaukee zu sehen", hieß es. Der 78-Jährige geht voraussichtlich gegen den amtierenden Präsidenten Joe Biden ins Rennen ums Weiße Haus.