Angriff auf proiranische Miliz USA attackieren erneut Huthi im Jemen Stand: 04.02.2024 00:08 Uhr

Einen Tag nach den US-Luftangriffen gegen proiranische Milizen im Irak und Syrien hat das amerikanische Militär Stellungen der Huthi im Jemen beschossen. Zusammen mit mehreren anderen Nationen seien 36 Ziele Huthi-Miliz attackiert worden.

Mit Luftangriffen auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen sind die USA erneut gegen eine vom Iran unterstützte Gruppe im Nahen Osten vorgegangen. Nach dem Angriff auf mehr als 85 Ziele mit Bezug zu den iranischen Revolutionsgarden im Irak und in Syrien bombardierten die USA und Großbritannien nach eigenen Angaben am Samstag 36 Ziele an 13 Orten im Jemen. Getroffen worden seien Waffenlager und Lenkflugkörper-Einrichtungen. Die zusammen mit Großbritannien ausgeführten Luftangriffe seien von Australien, Bahrain, Kanada, Dänemark, den Niederlanden und Neuseeland unterstützt worden.

Die USA begründeten den neuerlichen Angriff mit dem wiederholten Beschuss internationaler Schiffe vor der jemenitischen Küste durch die Huthi. "Diese gemeinsame Aktion sendet die klare Botschaft an die Huthis, dass sie weitere Konsequenzen tragen werden, wenn sie ihre unrechtmäßigen Angriffe auf internationale zivile und militärische Schiffe nicht beenden", erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Iranische Revolutionsgarden im Visier

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps sprach von einem durch internationales Recht gedeckten Akt der Selbstverteidigung. Nach dem gewaltsamen Tod dreier US-Soldaten in Nahost hatte das amerikanische Militär zuletzt nach eigenen Angaben im Irak und in Syrien mehr als 85 Ziele mit Bezug zu den iranischen Revolutionsgarden angegriffen. Bei den Vergeltungsschlägen gegen die Garden und mit ihnen verbündete Milizen starben Berichten zufolge mehr als 30 Menschen. Der Iran, der Irak, Syrien und auch Russland verurteilten die US-Luftangriffe.