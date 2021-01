Die Demokraten haben erfolglos versucht, Trump aus dem Amt zu heben - doch nun denkt offenbar auch seine eigene Partei darüber nach. Aber ist so etwas kurz vor dem Machtwechsel überhaupt noch möglich? Ein Überblick.

Militante Anhänger Trumps stürmen das Kapitol - aufgestachelt vom US-Präsidenten selbst. Das ist selbst für viele seiner treuesten Gefolgsleute zu viel. Innerhalb der Regierung, aber auch bei den Rebublikanern im Senat mehren sich Stimmen, die Trump absetzen wollen und zwar sofort - zwei Wochen vor seinem Ausscheiden aus dem Amt.

Hochrangige Mitglieder der scheidenden US-Regierung haben laut übereinstimmenden Medienberichten bereits über eine mögliche Absetzung durch sein eigenes Kabinett beraten. Die Demokraten des künftigen Präsidenten Joe Biden fordern einen solchen Schritt ebenfalls. Warum darüber diskutiert wird und ob es überhaupt möglich wäre - hier ein Überblick:

Kritiker machen Trump für die gewaltsame Erstürmung des Kapitols mitverantwortlich. Der scheidende Präsident erkennt seine seine Wahlniederlage vom 3. November noch immer nicht an. Seit der Wahlnacht rief er wiederholt zum Widerstand auf und schürte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abstimmung. Gestern, der Tag an dem der Wahlsieg seines Konkurrenten Joe Biden im US-Kongress bestätigt werden sollte, forderte er seine Anhänger in einer Rede zu einem Marsch auf den Kongress auf. Befürchtet wird nun, dass Trump in seinen letzten Tagen im Amt noch mehr Unheil anrichten könnte. Sein Nachfolger Joe Biden soll am 20. Januar vereidigt werden.