Die US-Vorwahlen sind komplex und ziehen sich über Monate hin. Wer wählt wen und nach welchem Modus? Warum begannen sie in Iowa? tagesschau.de gibt einen Überblick über die wichtigsten Schritte bis zur Kür der Kandidaten.

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Vorwahlen: Caucus und Primary. Diese dienen dazu, den Präsidentschaftskandidaten einer Partei zu bestimmen.

Die Vorwahl im US-Bundesstaat Iowa ist traditionell die erste - sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten: Dabei stimmen die Mitglieder darüber ab, wen sie als Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei sehen wollen. Die Entscheidung fällt nicht in Wahllokalen, sondern bei "Caucuses" - aberhunderten kleinen Parteiversammlungen. An fast 1700 Orten finden solche Treffen statt - zum Teil in ganz kleiner Runde, etwa in Cafés, Schulen, Kirchen, Gemeindezentren, Sporthallen oder Büchereien.

Republikaner wählen geheim, Demokraten offen

Die Versammlungen werden von den Parteien organisiert und nicht von der Wahlkommission. Bei den Republikanern versammeln sich die Parteimitglieder, hören sich kurze Reden von Unterstützern der verschiedenen Anwärter an und füllen dann die Stimmzettel aus - die Wahl ist also geheim. Die abgegeben Stimmen werden proportional auf die 30 Delegierten verteilt, die Iowa zum Parteitag der Republikaner schickt, bei dem dann der Präsidentschaftskandidat nominiert wird.

Bei den "Caucus"-Treffen der Demokraten gibt es meist zuerst Reden von Unterstützern der Kandidaten. Dann teilen sich die Anwesenden im Raum auf - es ist also keine geheime Stimmzettelwahl: Entweder sie begeben sich zur Gruppe eines Kandidaten oder in die Ecke der "Unentschiedenen". Damit die Stimmen gelten, muss eine Gruppe mindestens 15 Prozent der Anwesenden auf sich vereinen. Wer in einer Gruppe endet, die das nicht erfüllt, kann in einer weiteren Runde in das Lager eines anderen Kandidaten wechseln. Danach wird ausgezählt. Nur wer physisch an einer solchen Versammlung teilnimmt und bis zum Schluss bleibt, dessen Stimme zählt. Die so abgegebenen Stimmen werden dann ebenfalls proportional auf die 41 Landesdelegierten für den demokratischen Parteitag verteilt.

Programmierfehler führt zu Vorwahl-Panne Nach der Vorwahl im US-Bundesstaat Iowa konnten die Demokraten zunächst kein Abstimmungsergebnis bekanntgeben. Bei der Auszählung hatten sie erstmals eine App verwendet, bei der die Dateneingabe zwar funktioniert habe - nicht aber die Meldung dieser Daten, wie die Demokraten später mitteilten. Hintergrund sei ein inzwischen behobener Programmierfehler.



Weil die Ergebnisse der einzelnen Parteiversammlungen wegen der Panne analog weitergegeben werden mussten, lagen teilweise auch Stunden nach Ende der Vorwahlen vom Montag keine Daten vor. Nach Angaben aus Parteikreisen wurde kurz vor zwei Uhr morgens beschlossen, Wahlhelfer zu den Häusern jener Parteiverantwortlichen aus den einzelnen Wahlkreisen zu schicken, die ihre Zahlen noch nicht an die Parteizentrale weitergeleitet hatten.

Iowa als Trendsetter

Traditionell findet der erste Caucus in Iowa statt. Der Bundesstaat hat nur drei Millionen Einwohner, die Wähler sind zum überwiegenden Teil weiß und sehr religiös. Dennoch geht von dem Bundesstaat immer eine wichtige Signalwirkung aus. Bei den Demokraten war in den letzten drei Vorwahlen der Sieger aus Iowa letztlich auch der Präsidentschaftskandidat der Partei. 2008 hatte Barack Obama überraschend gegen Hillary Clinton gewonnen - und wurde später auch Präsident. 2016 setzte sich bei den Demokraten Hillary Clinton mit knappem Vorsprung vor Bernie Sanders durch - bei den Republikanern siegte Ted Cruz in Iowa vor Donald Trump.