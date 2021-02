Versäumnisse bei Impfstoffen "Wir waren spät dran"

Nach der harten Kritik an ihrer Behörde hat EU-Kommissionschefin von der Leyen Fehler bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen eingeräumt. Mit einer neuen Taskforce will sie künftig Lieferengpässe verhindern.

Bei der Bewältigung der Corona-Pandemie hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Versäumnisse bei der Beschaffung von Impfstoffen eingeräumt. "Wir waren spät dran bei der Zulassung", sagte sie im Europaparlament. "Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird."

Zwar habe die Impfkampagne vielerorts in Europa Fahrt aufgenommen, stellte von der Leyen fest und verwies auf Polen, Dänemark und Italien. Aber sie räumte ein, dass die EU nicht da sei, wo sie sein wolle.

Bisher seien 26 Millionen Impfdosen ausgeliefert und mehr als 17 Millionen Menschen in Europa geimpft worden, so von der Leyen weiter. Sie bekräftigte das Ziel, bis "zum Ende des Sommers 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Europa" zu impfen. Dafür werde ihre Behörde "so hart wie nur irgend möglich arbeiten".

Von der Leyen versprach, weitere Engpässe bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen verhindern zu wollen. Deshalb habe ihre Behörde eine Taskforce gegründet, die weitere Produktionsprobleme etwa durch Engpässe bei der Versorgung mit Inhaltsstoffen verhindern solle.

Die Kommissionschefin verteidigte zudem die gemeinsame europäische Herangehensweise bei der Impfstoffbestellung. "Ich mag mir gar nicht ausmalen, was es bedeutet hätte, wenn einige wenige große Mitgliedstaaten sich Impfstoff gesichert hätten und der Rest leer ausgegangen wäre", sagte sie. "Was das für unseren Binnenmarkt bedeutet hätte und die Einheit Europas."

EU-Parlament segnet Corona-Aufbaufonds ab

Das Europaparlament selbst gab heute grünes Licht für den milliardenschweren Corona-Aufbaufonds in Höhe von 672,5 Milliarden Euro. Nun müssen noch die Mitgliedstaaten zustimmen. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis sagte in der Plenardebatte in Brüssel, man sehe ein schnelles Verfahren vor. Schon am Freitag könnte der Aufbauplan demnach unterzeichnet werden.

Die Aufbau- und Resilienzfazilität ist das Herzstück des Wiederaufbauplans der Europäischen Union. Das Geld soll die Folgen der Pandemie bekämpfen und gezielt investiert werden. Mindestens 37 Prozent der Ausgaben je Land sollen dabei in den Klimaschutz gehen, ein Fünftel in die Digitalisierung. Auch die Jugend, der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt und die Stärkung der Institutionen sollen mit den Mitteln gefördert werden. Deutschland könnte nach jetzigem Stand 22,7 Milliarden Euro bekommen.

Mit Informationen von Jakob Mayr, ARD-Studio Brüssel