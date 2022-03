Krieg gegen die Ukraine Raketenangriff auf Lwiw Stand: 26.03.2022 17:30 Uhr

Lwiw im Westen der Ukraine blieb bisher weitgehend von russischen Angriffen verschont. Nun melden die Behörden Raketenbeschuss, schwarzer Rauch steht über der Stadt. Nahe Tschernobyl haben russische Truppen eine Kleinstadt besetzt.

Die westukrainische Metropole Lwiw ist nach Angaben des Bürgermeisters aus der Luft angegriffen worden. Nach Angaben eines Stadtratsmitglieds waren drei schwere Explosionen zu hören. Reuters-Augenzeugen sahen über der Stadt schwarzen Rauch aufsteigen.

Lwiws Bürgermeister Andrij Sadowyj rief die Bevölkerung auf Telegram zur Ruhe auf. Die Menschen sollten in Schutzräumen bleiben. Die Stadt rund 80 Kilometer vor der Grenze zum NATO-Land Polen hat bislang nur wenige Angriffe erlebt. Mindestens 200.000 Flüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine haben sich nach Lwiw begeben.

Stadt nahe Tschernobyl in russischer Hand

Gefechte werden auch aus anderen Teilen des Landes gemeldet: Nahe des früheren Atomkraftwerks Tschernobyl haben russische Truppen nach ukrainischen Angaben die Stadt Slawutytsch besetzt. Die Soldaten seien in die Stadt eingedrungen und hätten das Krankenhaus besetzt, schrieb der Chef der Militärverwaltung, Oleksandr Pawljuk, auf Telegram. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. In Slawutytsch wohnt das Personal, das früher das AKW Tschernobyl betrieb und jetzt die stillgelegten Anlagen überwacht.

Die Einwohner protestierten den Berichten zufolge gegen die russische Besatzung und entrollten eine große ukrainische Fahne. Russische Soldaten schossen nach diesen Angaben in die Luft, um die Menschen auseinanderzutreiben. Die Sperrzone rund um Tschernobyl ist bereits seit Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt.

Demonstranten in Slawutytsch. Bild: via REUTERS

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Lage in Mariupol "absolut tragisch"

In der Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine ist die Lage nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyi weiterhin "absolut tragisch". In einer Videobotschaft in der Nacht warf er Russland vor, Hilfe für Zivilisten in Mariupol zu blockieren. Bislang sei es gelungen, etwas mehr als 26.000 Zivilisten aus der heftig umkämpften Stadt zu bringen.

Zivilisten, die Mariupol verlassen wollen, müssen dies laut der ukrainischen Regierung derzeit in Privatfahrzeugen tun, da die russischen Streitkräfte keine Busse durch ihre Kontrollpunkte rund um die Hafenstadt lassen würden.

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/25.03.2022

Frankreich will in Mariupol helfen

Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk sagte im nationalen Fernsehen, dass noch mehr als 100.000 Menschen aus Mariupol gebracht werden müssen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will dabei helfen. Zusammen mit der Türkei und Griechenland will Frankreich Zivilisten aus der Stadt holen. Bei der Planung für die internationale Rettungsaktion gebe es bereits konkrete Gespräche mit dem Bürgermeister sowie eine Abstimmung mit Präsident Selenskyj, sagte Macron. Eine Absprache sei nun auch mit Russland erforderlich, dessen Truppen die Stadt seit Wochen belagern.

Schweres Ringen um die Stadt Cherson

Nach Angaben eines Vertreters des US-Verteidigungsministeriums kämpfen die ukrainischen Streitkräfte darum, die wichtige Stadt Cherson im Süden von den Russen zurückzuerobern. Das russische Militär habe keine so feste Kontrolle mehr über die Stadt wie zuvor, weswegen Cherson nun wieder als "umkämpftes Gebiet" zu bewerten sei.

Cherson sei eine strategisch bedeutende Hafenstadt, sagte der Beamte. Sie liegt am Beginn des Dnipro-Mündungsdeltas. Falls es den Ukrainern gelingen sollte, die Stadt zurückzuerobern, würde das den russischen Angriff auf die nahe umkämpfte Großstadt Mykolajiw erschweren. Zudem würde es eine mögliche Bodenoffensive in Richtung der Hafenstadt Odessa deutlich erschweren.