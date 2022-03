Ukraine-Krieg Lawrow und Kuleba zu Gespräch in der Türkei Stand: 10.03.2022 08:11 Uhr

Es ist der Türkei gelungen, das bisher hochrangigste Treffen von Vertretern Russlands und der Ukraine seit Beginn des Krieges zu organisieren. Russlands Außenminister Lawrow und sein ukrainischer Amtskollege Kuleba treffen sich zu einem Gespräch in Antalya.

Bisher kamen nur Unterhändler der Ukraine und Russlands zusammen. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn sprechen nun die Außenminister direkt miteinander - auf Initiative des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu. "Wir hoffen, dass dieses Treffen ein Wendepunkt sein wird. Wir möchten, dass dieses Treffen ein wichtiger Schritt in Richtung Frieden und Stabilität wird", so Cavusoglu Anfang der Woche. Er wird das Gespräch moderieren.

Inzwischen landeten sowohl Russlands Außenminister Sergej Lawrow als auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im türkischen Antalya. Kuleba, weil er "über die Einstellung der russischen Kampfhandlungen und die Beendigung des Krieges gegen die Ukraine" sprechen möchtet, schrieb ein Sprecher des Außenministeriums in Kiew auf Twitter.

Weitere Eskalation verhindern

Die russische Regierung hatte zuletzt von "Fortschritten" in Verhandlungen mit der ukrainischen Seite gesprochen und anders als vorher versichert, nicht den Sturz der Regierung in Kiew anzustreben. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, die Regierung wolle ihre Ziele eines neutralen Status der Ukraine durch Gespräche erreichen und hoffe, dass die Verhandlungsrunde Fortschritte erzielen werde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte seinerseits seine Kompromissbereitschaft deutlich und rückte im Gegenzug für Sicherheitsgarantien von der Forderung nach einem NATO-Beitritt seines Landes ab.

Beobachter rechnen dennoch nicht mit einem Durchbruch und einem schnellen Ende der Gewalt in der Ukraine. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich wiederholt als Vermittler in dem Konflikt zwischen Moskau und Kiew angeboten. Die Türkei sei nach wie vor in der Lage, "sowohl mit der Ukraine als auch mit Russland" zu sprechen, betonte er. Bei dem Treffen in Antalya gehe es darum, "zu verhindern, dass sich die Krise zu einer Tragödie entwickelt".