Krieg gegen die Ukraine Drohnenangriff auf Kiew Stand: 04.05.2023 22:45 Uhr

Zuerst Luftalarm, dann waren Explosionen zu hören. Die ukrainische Flugabwehr hat über der Stadt zwei Drohnen abgeschossen. Nach Militärangaben wurde Kiew seit Monaten nicht mehr so heftig angegriffen wie in den vergangenen Tagen.

Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Drohnen angegriffen. Gegen 20 Uhr Ortszeit gab es am Abend Luftalarm im Gebiet und in der Stadt Kiew. Rund 20 Minuten lang waren laute und heftige Explosionen zu hören. Eine der heranfliegenden Drohnen schoß die ukrainische Flugabwehr mitten über dem Stadtzentrum ab. Das bestätigte unter anderem der Leiter der städtischen Militärverwaltung Serhij Popko.

Das Fluggerät ging in Flammen auf und schwarzer Rauch stieg nahe dem Regierungsviertel auf. Laut Beobachtern könnte es eine sogenannte Korsar-Drohne statt einer Shahed gewesen sein. Diese können bis zu 10 Stunden autonom fliegen. Viele Menschen verfolgten den Abschuss von einer großen Fußgängerbrücke oder vom Auto aus.

Ebenfalls im Zentrum wurde laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ein vierstöckiges Einkaufszentrum von herabfallenden Teilen getroffen und fing Feuer. Glas und ein Teil der Fassade wurden zerstört. Die Sirenen der Feuerwehr schallten durch die Stadt, doch bisher gibt es keine Informationen, ob Menschen verletzt wurden.

Abschuss von Drohnen über dem Kreml

Der russische Drohnenangriff auf die Hauptstadt Kiew folgt auf den aufsehenerregenden Abschuss zweier Drohnen über dem Kreml, für den Moskau die Ukraine verantwortlich macht. Diese weist jede Beteiligung vehement zurück. Schon in der Nacht auf Donnerstag hatte Russland die Ukraine mit mehr als 20 Kampfdrohnen angegriffen. Davon wurden laut ukrainischer Angaben 18 abgeschossen. Der Chef der Kiewer Militärverwaltung Popko kommentierte das so: Seit Anfang des Jahres sei Kiew nicht mehr so intensiv angegriffen worden wie in den vergangenen Tagen.