Verschwörungsmythen zum Super Bowl "Das ist das dümmste, was ich je gehört habe"

Taylor Swift, Travis Kelce - dazu der Super Bowl und Joe Biden: Aus diesen Zutaten stricken Konservative in den USA gerne Verschwörungsmythen. Die Fans machen mehr oder weniger mit - je nachdem, welche Seite man fragt.

Von Katrin Brand, zzt. Las Vegas

Michael und Lisa lachen sich kaputt. Der Super Bowl manipuliert, damit die Kansas City Chiefs gewinnen und Pop-Königin Taylor Swift ihre Unterstützung für Präsident Joe Biden verkünden kann? "Wir sind sehr politische Menschen. Das ist das dümmste, was ich je gehört habe. So viel Arbeit für so eine Kleinigkeit, die sowieso niemandem nutzen würde", sagt Michael. Und überhaupt: Die, die Swift am meisten lieben, seien noch nicht wahlberechtigt.

Michael und Lisa leben beide in Los Angeles und lassen sich an diesem Abend - wie Tausende andere Fans - durch die Stadt treiben. Ihre Mannschaft sind die Kansas City Chiefs. Michael trägt die Nummer 87 von Travis Kelce - das ist der Freund von Taylor Swift. Und Michael hat auch keinen Zweifel daran, dass die Beziehung der beiden echt ist. "Swift hängt mit der Frau von Quarterback Mahomes rum und küsst seine Mutter, das ist echt", sagt er.

Werbeverträge dank Taylor Swift?

Andere sind sich da nicht so sicher. Seit in diesem Herbst Stück für Stück bekannt wurde, dass die Sängerin und der Footballspieler ein Paar sind, schießen Spekulationen und Gerüchte ins Kraut. Das sei doch alles nur ein Werbegag, um Travis Kelce besser zu vermarkten, meint 49ers-Fan Stephen aus Phoenix, Arizona. Kaum hatte er sich mit ihr zusammengetan, habe er Werbeverträge bekommen, meint Stephen.

Tatsächlich war Kelce auch vorher schon bei Firmen unter Vertrag. Er ist witzig, sieht gut aus und ist populär - das zieht. Was aber stimmt: In den vergangenen Monaten nahm die Zahl seiner Spots deutlich zu. Was konservative Fans und TV-Kommentatoren ihm übelnehmen, ist seine Werbung für Pfizer und fürs Impfen, die ihm angeblich 20 Millionen Dollar eingebracht hat.

Diese Beziehung sei "in einem Labor fabriziert worden", behauptet Jesse Watters, Star-Moderator bei Fox News. Und Swifts Freund Travis werde von Pfizer unterstützt - das sei eine Verbindung, die im Firmenhimmel gemacht worden sei. Kollege Sean Hannity fragt sich, ob Taylor sich bewusst sei, dass der Typ, den sie unterstützen soll, "ein stolperndes, nuschelndes Elend" sei?

Swift rief zur Wahl Bidens auf

Wahr ist, dass Taylor Swift, wie viele Künstler, im liberalen Lager zu Hause ist. Sie steht hinter der LGBTQI-Bewegung und setzt auf Frauen-Solidarität. Sie hat 2020, kurz vor der Wahl, öffentlich Joe Biden unterstützt. Und, so berichten US-Medien, Joe Biden hat wohl tatsächlich Interesse daran, ihre Stimme im Wahlkampf zu nutzen.

Aber ein Geheimplot rund um den Super Bowl? Das kommt Anne, einem Chiefs-Fan aus Las Vegas, doch sehr gewagt vor: "Das ist nicht manipuliert. Ich habe mir Sorgen um Quarterback Patrick Mahomes gemacht. Er hat sich durch die Buffalo Bills und die Ravens gekämpft und sie haben definitiv ihren Platz verdient."

Und Lisa hat jetzt auch genug von dem Thema. Schön, dass Swift da sei, sagt sie, aber jetzt gehe es um Mahomes und Kelce und nicht um sie.