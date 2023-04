Sudan Erneut schwere Kämpfe in Khartum gemeldet Stand: 16.04.2023 11:41 Uhr

Den zweiten Tag infolge liefern sich die sudanesische Armee und die paramilitärische Gruppe RSF schwere Kämpfe. Keine Seite zeigt sich verhandlungsbereit. Durch die Gewalt kamen mindestens 56 Menschen ums Leben.

Die am Samstag binnen Stunden eskalierte Gewalt zwischen der im Sudan herrschenden Armee und der paramilitärischen Gruppe "Rapid Support Forces" (RSF) setzt sich auch am Sonntag fort. Aus der Hauptstadt Khartum wurden übereinstimmenden Berichten zufolge weitere schwere Gefechte gemeldet.

Wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf sudanesische Medien berichtete, sollten sich die erneuten Kämpfe um das Generalkommando der sudanesischen Armee in Khartum noch intensiviert haben. Am Samstagabend hatten die RSF noch die Einnahme des Hauptquartiers gemeldet, was von Militärkräften als falsche Behauptung dementiert wurde. In den Morgenstunden verkündete hingegen die Armee, trotz der andauernden Kämpfe einem "Sieg nahe zu sein".

Die Nachrichtenagentur AP sprach am Sonntag mit der Menschenrechtlerin Tahani Abass, die sich in Khartum aufhält. Sie berichtete von schweren Schusswechseln, in Wohngebieten herrsche Krieg. Neben den Kämpfen um das Generalkommando konzentrierten sich die Kampfhandlungen rund um den internationalen Flughafen und den Sitz des staatlichen Fernsehens. Laut AP sollen auch aus der an Khartum angrenzenden Stadt Omdurman sowie aus der Region Darfur und der Stadt Merowe Kämpfe gemeldet worden sein. Die Angaben können jedoch nicht unabhängig überprüft werden.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, blockierte der Internetanbieter MTN am Sonntag seine Dienste - auf staatliche Anweisung. Die Agentur berief sich mit ihren Angaben auf die Aussagen zweier Mitarbeiter des Konzerns.

Mindestens 56 Zivilisten getötet

Angaben der Ärztegewerkschaft Central Committee Of Sudan Doctors (CCSD) zufolge wurden durch die Auseinandersetzungen bislang mindestens 56 Zivilisten getötet. Zudem gebe es rund 600 Verletzte, darunter ebenfalls zivile Opfer, aber auch Kämpfer beider Konfliktparteien. Es sei davon auszugehen, dass es aufseiten des Militärs und der RSF weitere Tote gebe.

Das Auswärtige Amt sprach am Samstag von "schweren bewaffneten Auseinandersetzungen" und einer unübersichtlichen Lage. Das Ministerium rief dazu auf, "an einem sicheren Ort" zu bleiben und "Fahrtbewegungen zu vermeiden".

Als Vorsichtsmaßnahme setzten sowohl die Fluggesellschaft Saudi Arabian Airlines und die staatliche ägyptische Fluggesellschaft Egyptair ihre Verbindungen in den Sudan vorübergehend aus.

Internationale Appelle für Ende der Gewalt

Weltweit mehren sich die Appelle, die militärischen Auseinandersetzungen im Sudan zu beenden und zu einem diplomatischen Dialog zurückzukehren.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die sich derzeit anlässlich des G7-Außenministertreffens in Japan aufhält, schrieb auf Twitter, sie sei "entsetzt über die vielen Opfer", welche die Kämpfe im Sudan bereits gefordert hätten. Die Grünen-Politikerin mahnte: "Beide Seiten müssen die Kampfhandlungen einstellen und weiteres Blutvergießen verhindern."

Der UN-Sicherheitsrat rief alle Konfliktparteien dazu auf, die Gefechte einzustellen und Gespräche zur Beendigung der Krise aufzunehmen. Außerdem müssten humanitäre Helfer sicheren Zugang bekommen und UN-Mitarbeiter vor Angriffen geschützt werden, forderte das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen am Morgen. In der Stellungnahme wurde das Ziel der "Einheit, Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität der Republik Sudan" betont.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres rief die Konfliktparteien dazu auf, "die Feindseligkeiten unverzüglich einzustellen, die Ruhe wiederherzustellen und einen Dialog zur Lösung der aktuellen Krise einzuleiten". Ähnlich äußerte sich der UN-Sondergesandte für den Sudan Volker Perthes.

Militär und RSF lehnen Verhandlungen ab

Diesem Appell schlossen sich auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, US-Verteidigungsminister Antony Blinken, die Afrikanische Union und die Arabische Liga an. Ebenso drängten die Länder Katar, Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate das sudanesische Militär und die RSF, sich auf eine Waffenruhe zu einigen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Doch zu Verhandlungen zeigte sich am Samstagabend keine der beiden Seiten bereit. Stattdessen forderte der sudanesische Machthaber und Armeechef General Abdel Fattah al-Burhan die Auflösung der "Rebellenmiliz" RSF. Deren Anführer Mohammed Hamdan Daglo forderte im Gegenzug al-Burhan auf, sich zu ergeben.

Bild: ARD-aktuell

Machtkampf eskaliert

Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Land ist ein Machtkampf zwischen Machthaber al-Burhan und seinem Vize Daglo. Massenproteste hatten 2019 zum Sturz des jahrzehntelangen Herrschers Omar al-Baschir geführt. Daran waren die reguläre Armee und die RSF beteiligt. Seit al-Baschirs Sturz und einem weiteren Putsch gegen eine daraufhin eingesetzte - faktisch aber vom Militär kontrollierte - Zivilregierung 2021 hat die Armee die Kontrolle über das nordostafrikanische Land mit rund 46 Millionen Einwohnern. An dem Putsch vor zwei Jahren waren auch die RSF beteiligt.

Im Zuge des geplanten Übergangs zu einer zivilen Führung des Landes sollten die Paramilitärs in die regulären Streitkräfte eingegliedert werden, was zu Spannungen führte. Daglo unterstellt al-Burhan, sein Amt als De-facto-Staatschef nicht aufgeben zu wollen. Die RSF behaupteten am späten Samstagabend bei Twitter, 90 Prozent der vom Militär kontrollierten Gebiete im Sudan übernommen zu haben und in die Kommandozentrale der Armee eingedrungen zu sein. Die Armee wies dies als Lüge zurück. Wer in der Hauptstadt zurzeit die Oberhand hat, ist unklar.