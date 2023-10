Katholische Kirche in Spanien Hunderttausende Missbrauchsopfer möglich Stand: 27.10.2023 19:47 Uhr

Eine Untersuchung erhebt schwere Vorwürfe gegen die spanische Kirche: Hunderttausende Minderjährige könnten nach einer Schätzung missbraucht worden sein. Der verantwortliche Ombudsmann Gabilondo forderte Entschädigungen.

In der katholischen Kirche Spaniens sind in den vergangenen Jahrzehnten einer unabhängigen Untersuchung zufolge geschätzt mindestens 236.000 Menschen als Minderjährige sexuell missbraucht worden.

Diese Schätzung basiere auf einer von einer Untersuchungskommission des Parlaments in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts GAD3, sagte der spanische Ombudsmann und Kommissionsleiter Ángel Gabilondo bei der Vorstellung des Berichts im Unterhaus des Parlaments in Madrid. Er schlug einen staatlichen Entschädigungsfonds für die Opfer vor.

0,6 Prozent aller gut 8.000 befragten Erwachsenen hätten versichert, sie seien als Kinder oder Jugendliche Opfer von Missbrauch durch einen Geistlichen in kirchlichen Einrichtungen gewesen, sagte Gabilondo. Sogar 1,13 Prozent hätten erklärt, sie seien als Minderjährige "in einem religiösen Umfeld" sexuell missbraucht worden. Damit würde sich die geschätzte Zahl der Opfer von Kindesmissbrauch per Hochrechnung auf circa 445.000 erhöhen. Die Untersuchung dauerte 15 Monate.

"Das Schweigen ist erwiesen"

Zur Erstellung des Berichts über Pädokriminalität in der katholischen Kirche sprach die Kommission nach eigenen Angaben mit knapp 500 Opfern. Dabei sei herausgekommen, dass sowohl die Kirche als auch staatliche Institutionen zu wenig getan hätten, um den Missbrauch von Kindern zu verhindern, sagte Gabilondo. "Das Schweigen derjenigen, die mehr hätten tun können, um dies zu verhindern, ist erwiesen."

Der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sánchez bezeichnete den Bericht als "Meilenstein" und versicherte, seine linke Regierung werde die Vorschläge analysieren und entsprechend reagieren. Er betonte: "Heute ist unsere Demokratie eine bessere Demokratie."

Im Gegensatz zu Deutschland, Frankreich, Irland und den Vereinigten Staaten gab es im stark katholische Spanien bislang noch keine unabhängige Untersuchung dieser Art. Weltweit wurde die katholische Kirche bereits von einer Reihe von Skandalen zu sexuellem Missbrauch erschüttert.