Nach der "Sojus"-Panne fehlen ISS-Kommandant Gerst zwei Astronauten-Kollegen. Bemannte Raketenstarts sind zudem ausgesetzt. Was bedeutet das?

Alles ausklappen

Von Juliane Fliegenschmidt, ARD-Studio Moskau

Was bedeutet der "Sojus"-Fehlstart für die Versorgung der Astronauten?

Essen, Trinken und Sauerstoff gibt es auf der Internationalen Raumstation ISS ausreichend. Die "Sojus"-Rakete sollte nur den russischen Kosmonauten Alexej Owtschinin und den US-Astronauten Nick Hague zur ISS bringen. Versorgungsprobleme seien deshalb nicht absehbar, so Marco Trovatello, Pressesprecher am Europäischen Astronautenzentrum. Es gibt genug Nahrung für die nächsten Monate, insbesondere da nun statt der vorgesehenen fünf Astronauten nur drei auf der Raumstation leben. Und die ISS wird nicht nur von "Sojus"-Raketen versorgt: Versorgungs- und Materialflüge bieten inzwischen mehrere unterschiedliche Firmen und Raumfahrtagenturen an. So fliegt beispielsweise das "Dragon"-Raumschiff der privaten amerikanischen Firma Space X zur ISS. Notgelandete Raumkapsel "Sojus": Auswirkungen auf Außenbordeinsätze der ISS.

Ist die wissenschaftliche Arbeit beeinträchtigt?

Wie kommt Gerst zurück auf die Erde?

Eigentlich sollte Gerst ein halbes Jahr auf der ISS bleiben. Über eine Verlängerung des Aufenthalts ist noch nicht endgültig entschieden. Aber es erscheint sehr wahrscheinlich, dass er und seine beiden Kollegen, der Russe Sergej Prokopjew und die Amerikanerin Serena Aunon-Chancellor, nicht wie ursprünglich geplant am 13. Dezember zurückfliegen. Länger zu bleiben, ist für die Astronauten auch kein Problem. Der US-Astronaut Scott Kelly und der russische Kosmonaut Michael Kornijenko waren beide ab März 2015 für knapp ein Jahr auf der ISS. Begrenzt ist der Aufenthalt durch Gersts "Sojus"-Kapsel: Die drei Astronauten müssen den Rückweg wieder mit ihrer Kapsel antreten, die an der ISS angedockt ist. Doch sie hat eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum: rund 200 Tage. So lange gilt die Zertifizierung. Ein wenig könne man diese Zeit überziehen, aber nicht zu sehr. Deshalb gehen Experten davon aus, dass die Crew im Januar zurückkehren muss.

Kann die ISS auch ohne Besatzung durchs All fliegen?

Dass es so kommt, ist erst einmal spekulativ. Bisher ist noch nicht geklärt, wie lange die Untersuchungen des "Sojus"-Fehlstarts dauern. Ursprünglich sollten am 20. Dezember drei neue Besatzungsmitglieder mit einer "Sojus"-Rakete zur ISS kommen. Sollte dieser Flug nicht stattfinden können und Gerst sowie die beiden weiteren Astronauten zurückkommen müssen, würde man die ISS auch unbemannt lassen können, meint die ESA. Allerdings war das bisher nur ganz am Anfang, als die Raumstation im Aufbau war, der Fall.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 11. Oktober 2018 um 22:15 Uhr.