Reaktionen auf Brexit-Votum Jetzt ist London am Zug

Das britische Votum zum Brexit-Abkommen hat in Europa Enttäuschung ausgelöst. Trotzdem zeigen Vertreter der EU und der Mitgliedsländer wenig Bereitschaft, Großbritannien weiter entgegenzukommen.

EU-Kommissionspräsident Juncker fordert von London nun schnelle Entscheidungen.

Mit der Ablehnung des Brexit-Vertrags im britischen Unterhaus ist aus Sicht von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Gefahr eines "ungeordneten Austritts" ohne Abkommen gestiegen. Auch wenn die EU dies nicht wolle, werde die EU-Kommission nun ihre Vorbereitungen für einen sogenannte No-Deal-Brexit fortsetzen, erklärte Juncker. Er forderte Großbritannien auf, "seine Absichten so bald wie möglich klarzustellen". "Die Zeit ist beinahe abgelaufen."

EU-Ratspräsident Donald Tusk deutete an, dass die Briten sich nun noch einmal überlegen sollten, doch in der EU zu bleiben. "Wenn ein Deal unmöglich ist und niemand einen No-Deal will, wer wird dann den Mut haben zu sagen, was die einzige positive Lösung ist?", fragte er auf Twitter.

Scholz: Europa ist vorbereitet

Vizekanzler Olaf Scholz sprach von einem "bitteren Tag für Europa". "Wir sind vorbereitet", versicherte der Bundesfinanzminister auf Twitter. "Aber ein ungeregelter Brexit ist die schlechteste aller Möglichkeiten" - das gelte für die EU, "besonders" aber für Großbritannien.

Europaabgeordnete fordern Klarheit

Auch der CDU-Europaabgeordnete Brok sieht die Verantwortung nun bei der britischen Regierung.

Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok erwartet eine Reaktion von der britischen Regierung. "Die Niederlage im Unterhaus für das Austrittsabkommen war so hoch, dass die britische Regierung jetzt am Zuge ist." London müsse nun einen Vorschlag machen, wie es weitergehen solle. Brok ist Brexit-Beauftragter der EVP-Fraktion im Europaparlament.

Der liberale Brexit-Beauftragte des Parlaments, Guy Verhofstadt, twitterte: "Das britische Parlament hat gesagt, was es nicht will. Jetzt ist es Zeit herauszufinden, was die britischen Abgeordneten wollen. Derweil müssen die Rechte der Bürger gesichert bleiben."

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Ska Keller sah in Mays Niederlage aber auch die Möglichkeit, die Blockade im britischen Parlament zu überwinden. "Die Zeit der politischen Spielchen ist vorbei", meinte sie. Britische Politiker müssten nun an einer Lösung arbeiten, um einen ungeregelten Brexit zu verhindern.

BDI und DIHK warnen vor Folgen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnte vor dramatischen Folgen der Entscheidung. "Unternehmen diesseits und jenseits des Ärmelkanals hängen weiter in der Luft. Ein chaotischer Brexit rückt in gefährliche Nähe", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

DIHK-Präsident Eric Schweitzer forderte die deutschen Unternehmen aufge, sich auf einen ungeregelten Brexit vorzubereiten. "Ohne Abkommen droht der Brexit völlig ungeregelt abzulaufen", warnte er. Die Unternehmen hätten keine Planungssicherheit.

Kurz lehnt Nachverhandlungen ab

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz bedauert auf Twitter ebenfalls den Ausgang der Abstimmung. "Es wird jedenfalls keine Nachverhandlungen zum Austrittsabkommen geben", schreibt er.