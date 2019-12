Die ersten Reaktionen der EU auf die Wahl der Briten sind geprägt von der Hoffnung auf neue gemeinsame Abkommen. US-Präsident Trump macht ebenfalls ein Angebot. Und an den Börsen geht es nach oben. Alle Reaktionen im Überblick.

Reaktionen aus der EU

Die meisten öffentlichen Reaktionen sind bisher direkt aus der EU und von den dortigen Abgeordneten gekommen. So gratulierte EU-Ratspräsident Charles Michel Johnson zu seinem Wahlsieg. Er erwarte nun eine rasche Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament, sagte er. Die EU sei bereit, mit Großbritannien ein Handelsabkommen zu vereinbaren. Dabei sei es sehr wichtig, faire Bedingungen zu wahren. "Wir werden darüber mit Großbritannien sprechen müssen."

Ähnlich äußerte sich EU-Industriekommissar Thierry Breton: Brüssel wolle die Beziehungen zu London "wieder aufbauen", sagte er im französischen Radiosender RTL. Das Vereinigte Königreich sei ein "wichtiger Partner" der EU, mit dem die EU-Kommission "ausgeglichene" Gespräche über die künftigen Handelsbeziehungen anstrebe.

Johnson hatte im Wahlkampf den Vollzug des Brexit zum 31. Januar versprochen. Danach stehen jedoch Gespräche mit Brüssel über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU an. Dem Austrittsabkommen zufolge soll das Land bis Ende 2020 in einer Übergangsphase bleiben.

An der Umsetzung dieses Zeitplans zweifelt der deutsche EU-Abgeordnete David McAllister. Das Ziel, die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien bis Ende 2020 abzuschließen, sei "extrem ambitioniert, meines Erachtens ausgeschlossen", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Den mit dem Wahlsieg der Konservativen unausweichlich erscheinenden Austritt Großbritanniens nannte er "einen historischen Fehler". Johnsons habe Müdigkeit und Empörung, die sich seit dem Brexit-Referendum in der Bevölkerung angesammelt habe, geschickt für sich ausnutzen und so die Wahl gewinnen können.

SPD-Europapolitikerin Katarina Barley: "Sie wollten lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende."

Auch die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley zeigt sich enttäuscht über das Wahlergebnis. Im Interview mit dem Radiosender B5 aktuell äußerte sie zugleich Verständnis: Die Briten seien von dem langen Hin und Her um den Brexit genervt gewesen. "Sie wollten lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", so Barley wörtlich. Die Ankündigung von Labour-Chef Jeremy Corbyn zu weiteren Verhandlungen sei für viele ein Alptraum gewesen.

Barley, die auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, verwies darauf, dass jetzt noch die eigentlichen Verhandlungen über die Einzelheiten des EU-Austritts anstehen. Diese müssten bis Ende 2020 abgeschlossen sein - das sei eine "verdammt kurze Zeit." Deshalb sei ein harter Brexit, also ein Austritt ohne endgültiges Abkommen, weiter nicht ausgeschlossen. Das Wahlergebnis spiegelt laut Barley auch eine generelle Tendenz in der Politik wider: Man wolle lieber eine klare Position, auch wenn sie einem selbst schade, als die differenzierenden Töne, die etwas komplizierter seien.

SPD-Europapolitiker Jens Geier pocht auf eine Verlängerung der Brexit-Übergangsfrist über Ende 2020 hinaus. "Konstruktiv wäre eine Verlängerung des Übergangszeitraums, um nach einem Brexit ein für beide Seiten sinnvolles Abkommen auszuhandeln", sagte er.

Reaktionen aus Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Minister haben sich bislang noch nicht zu dem Wahlergebnis in Großbritannien geäußert. Auch die Führungskräfte der Opposition meldeten sich bislang nicht zu Wort.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen, twitterte auf Englisch. Übersetzt schrieb er:

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mir gewünscht habe, dass Großbritannien in der EU bleibt. Aber die britischen Bürger haben sich entschieden und wir haben ihre Wahl zu akzeptieren: Mit Johnsons Sieg ist der Brexit unausweichlich geworden. Unser Ziel muss es nun sein, die Beziehungen zu Großbritannien so eng wie möglich zu halten."

Reaktionen aus anderen EU-Ländern

Österreichs designierter Kanzler Sebastian Kurz hat Johnson zu einem "beeindruckenden Wahlsieg" gratuliert. Er hoffe, dass das Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nun rasch ratifiziert werden könne, schrieb der konservative Politiker auf Twitter.

Die belgische Ministerpräsidentin Sophie Wilmès erwartet vom EU-Gipfel am Freitag ein klares Mandat für den Brexit-Unterhändler Michel Barnier. "Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, wie es weitergeht", sagt sie. Das betreffe auch ein künftiges Handelsabkommen der EU mit Großbritannien.

Reaktionen aus aller Welt

US-Präsident Donald Trump hat Johnson zum klaren Wahlsieg gratuliert. Großbritannien und die USA seien nun frei, um einen "massiven neuen Handelsdeal" abzuschließen, twitterte er. "Dieser Deal hat das Potenzial, viel größer und lukrativer zu sein als jeder Deal, der mit der EU abgeschlossen werden könnte. Feiere, Boris", so der US-Präsident.

Auch Australiens Premierminister Scott Morrison gratulierte Johnson: "Glückwunsch", schrieb Morrison auf Twitter. Er freue sich auf die Stabilität, die dieser "überragende" Sieg mit sich bringe. "Sag G'day zu den stillen Briten von uns", fügte er hinzu und bezog sich damit auf die Unterstützer Johnsons. Morrison hatte im Mai selbst mit seinem Mitte-rechts-Bündnis allen Umfragen zum Trotz die australische Parlamentswahl gewonnen, damals bezeichnete er seine Wähler als "die stillen Australier".

Australiens Premierminster Scott Morrison: "Sag G'day zu den stillen Briten von uns", schrieb er auf Twitter.

Ebenfalls auf Twitter meldete sich auch Indiens Regierungschef Narendra Modi zu Wort. Er beglückwünschte Johnson auf Twitter zu seiner "überwältigenden" Mehrheit. Er freue sich auf eine engere Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Indien, fügte er hinzu. Australien und Indien waren früher britische Kolonien und gehören heute noch zum Commonwealth. Oberhaupt des Staatenbundes ist Königin Elizabeth II.

Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft dringt nach dem Wahlsieg Johnsons auf den raschen Abschluss eines Freihandelsabkommens. "Jetzt müssen die EU und Großbritannien mit Hochdruck an einem Freihandelsabkommen arbeiten und bis zum Ende des Jahres zum Abschluss zu bringen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann. "Gelingt dies nicht, gehen die mit einem harten Brexit verbundenen Diskussionen und Unsicherheiten Ende 2020 wieder los. Das muss unbedingt vermieden werden."

Der deutsche Aktienmarkt reagierten in einer ersten Reaktion sehr positiv auf die Entscheidung in Großbritannen: Der Dax preschte im frühen Handel um 1,26 Prozent vor auf 13.388 Punkte. In einem hektischen Hin und Her hatte er in den Anfangsminuten sogar die 13.400 Punkte übersprungen, womit er ein Hoch seit Januar 2018 markierte. Er näherte sich damit wieder seinem damals erreichten Rekord von gut 13.596 Punkten.