Gazastreifen Israel beschießt Hamas-Ziel Stand: 19.04.2022 10:11 Uhr

Die israelische Armee hat in der Nacht ein Ziel im Gazastreifen bombadiert. Dabei sei eine Waffenfabrik der Hamas getroffen worden. Wenige Stunden zuvor war eine Rakete aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert worden.

Als Reaktion auf einen Raketenangriff hat Israel in der Nacht ein Ziel im Gazastreifen beschossen. Im Süden des Küstenstreifens habe die Luftwaffe eine Waffenwerkstatt der im Gazastreifen herrschenden radikal-islamistischen Hamas zerstört, teilte die israelische Armee mit. Es gab keine Informationen über Verletzte nach dem Angriff.

Wie israelische Medien berichten, soll die Rakete aus dem Gazastreifen von der Terrororganisation Islamischer Dschihad abgefeuert worden sein. Ein Armeesprecher erklärte, die Hamas sei dafür verantwortlich, was im Gazastreifen passiere. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Erster Angriff seit Jahresbeginn

Ein Hamassprecher sagte, ein Angriff auf "leere Ziele" sei ein verfehlter Versuch, das palästinensische Volk davon abzuhalten, Jerusalem und die Al-Aksa-Moschee zu verteidigen. Wie Medien in Israel berichten, hat sich die Hamas über ägyptische Vermittler an Israel gewandt mit der Botschaft, sie habe kein Interesse an einer weiteren Eskalation.

Gestern hatten militante Palästinenser im Gazastreifen erstmals seit mehreren Monaten wieder eine Rakete auf das israelische Grenzgebiet abgefeuert. Das Geschoss sei von der Raketenabwehr Eisenkuppel abgefangen worden, teilte die Armee mit. Laut Berichten gab es keine Schäden. Es war der erste Angriff dieser Art seit Jahresbeginn.

Spannungen nach Terrorwelle verschärft

Die Auseinandersetzung steht im Zusammenhang mit Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften auf dem Tempelberg in Jerusalem, der Muslimen und Juden heilig ist. Dabei gab es zahlreiche Verletzte. Die Auseinandersetzungen verschärften die Spannungen nach einer Terrorwelle in den vergangenen Wochen weiter.

Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Organisation Hamas hatte die Al-Aksa-Moschee als "rote Linie" beschrieben und Israel Angriffe auf Gläubige vorgeworfen. Israels Regierungschef Naftali Bennett sprach dagegen von einer "wilden Hetzkampagne" der Hamas gegen Israel. "Dies ist die Wahrheit: Israel tut alles, damit alle wie immer in Sicherheit ihre Feste feiern können - Juden, Muslime und Christen", sagte er nach Angaben seines Büros.

Der Tempelberg steht unter muslimischer Verwaltung, während Israel für die Sicherheit zuständig ist. Laut einer Vereinbarung mit den muslimischen Behörden dürfen Juden die Anlage besuchen, dort aber nicht beten. Die Palästinenser werfen Israel vor, es wolle Rechte gläubiger Juden auf der heiligen Stätte ausweiten.

Mit Informationen von Eva Lell, ARD-Studio Tel Aviv