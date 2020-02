"Intrige"-Premiere Meinungskampf um Polanski-Film

Der Film "Intrige" von Roman Polanski ist in den deutschen Kinos gestartet. In Frankreich hat der Film bereits für Wirbel gesorgt, vor allem wegen neuer Vergewaltigungsvorwürfe gegen Polanski.

Von Sabine Wachs, ARD-Studio Paris

Es war wohl kein peinlicher Versprecher, sondern eine gut überlegte Kritik an der gleich zwölffachen Nominierung von Roman Polanskis Film "Intrige" durch die Académie des César. Der Film erzählt die Geschichte des jüdischen Hauptmanns Alfred Dreyfus, der Ende des 19. Jahrhunderts wegen der antisemitischen Stimmung im Militär zu Unrecht wegen Landesverrats verurteilt worden war. Im französischen Original trägt er den Titel "J’accuse" - auf Deutsch: Ich klage an.

Schauspielerin Florence Foresti, gleichzeitig Patin der französischen Organisation "Women Safe", erntet für ein Statement vor allem in den sozialen Netzwerken viel Applaus:

"Für den César des besten Drehbuchs sind nominiert: Costa Gavras mit 'Adults in the Room' und Roman Polanski mit 'Ich bin angekla … äh Ich klage an.'"