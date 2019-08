Nach gut zwei Wochen auf See hat die Irrfahrt der "Ocean Viking" ein Ende. Malta will die Migranten des Rettungsschiffes an Land lassen - von dort sollen sie verteilt werden.

Für das auf dem Mittelmeer blockierte Rettungsschiff "Ocean Viking" mit 356 Migranten an Bord gibt es eine Lösung. Malta werde die Menschen erst einmal aufnehmen, bevor alle auf andere EU-Staaten verteilt werden, twitterte Maltas Regierungschef Joseph Muscat.

Die Migranten sollten auf Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Portugal und Rumänien verteilt werden. "Keiner wird in Malta bleiben", betonte Muscat.

Zu der jetzigen Lösung sei man nach Gesprächen mit der EU-Kommission, Deutschland und Frankreich gelangt, hieß es in einer Mitteilung der Regierung in Valletta. Die Migranten würden nun auf Militärschiffe umsteigen und dann an Land gebracht.

Die EU-Kommission begrüßte die Einigung. Das "unnötige Leiden" habe nun ein Ende, erklärte auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die das Schiff gemeinsam mit der Organisation SOS Méditerraneé betreibt. "Während einige EU-Staaten endlich mit Menschlichkeit auf diese humanitäre Katastrophe im Mittelmeer antworten, braucht es nun einen vorhersehbaren Verteilmechanismus."

Organisationen: Vorräte zu Ende

Die "Ocean Viking" wartete seit gut zwei Wochen auf eine Erlaubnis, in einen Hafen einfahren zu dürfen. Zuletzt teilten Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée mit, dass die Vorräte an Bord zu Ende gingen.

"Ocean Viking" darf in Malta anlegen

