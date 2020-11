Erst wurde ein verdächtiger Privatjet gesichtet, dann sickerten Informationen an Medien durch: Israels Premier Netanyahu soll heimlich zum saudischen Kronprinzen gereist sein. Es wäre ein historischer Besuch.

Von Benjamin Hammer, ARD-Studio Tel Aviv

Am Morgen war einem israelischen Journalisten ein besonderes Flugzeug aufgefallen. Eine kurze Recherche auf einer entsprechenden Internetseite ergab, dass es sich um einen Privatjet handeln musste, der vom Flughafen Tel Aviv in die saudische Planstadt Neom am Roten Meer flog. Der Jet war in der Vergangenheit häufiger von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu genutzt worden.

Offiziell heißt es von Netanyahus Büro: Kein Kommentar. Doch gegenüber israelischen Medien bestätigten Regierungsvertreter die Reise. Ein Mitarbeiter Netanyahus schrieb auf Twitter, der Premierminister sei mit "Frieden" beschäftigt - was als weiterer Hinweis gewertet werden könnte. Es wäre die erste dokumentierte Reise eines israelischen Premierministers nach Saudi-Arabien.

Auch US-Außenminister Pompeo anwesend

Berichten zufolge soll sich Netanyahu in Saudi-Arabien mit Kronprinz Mohammed bin Salman getroffen haben. US-Außenminister Pompeo war demnach ebenfalls anwesend. Zwar unterhalten Israel und Saudi-Arabien offiziell keine Beziehungen, im Hintergrund gibt es jedoch enge Kontakte, etwa bei den Geheimdiensten. Der Chef des israelischen Mossad soll Netanyahu auf der Reise begleitet haben.

Israel hatte zuletzt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain Abkommen für die Aufnahme von vollen diplomatischen Beziehungen unterzeichnet. Saudi-Arabien gilt als wichtigster weiterer Kandidat für eine Normalisierung des Verhältnisses zu Israel. Allerdings haben Vertreter Saudi-Arabiens immer wieder betont, dass es erst zu einem Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern kommen müsse.

Netanjahu soll Kronprinzen in Saudi-Arabien getroffen haben

Benjamin Hammer, ARD Tel Aviv

23.11.2020 12:46 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.