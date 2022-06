Schweden und Finnland Türkei gibt Widerstand gegen NATO-Beitritte auf Stand: 28.06.2022 20:56 Uhr

Bisher hatte die Türkei gedroht, einen NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands mit ihrem Veto zu blockieren. Doch nach finnischen Angaben konnte der Streit beigelegt werden. Die Türkei werde eine Aufnahme nun unterstützen.

Mitte Mai hatten Schweden und Finnland offiziell beantragt, der NATO beitreten zu wollen. Doch von der Türkei kam bislang vehementer Widerstand gegen die Aufnahme der beiden potenziellen neuen Mitglieder. Doch nun - vor dem Auftakt des NATO-Gipfels in Madrid - folgte die Kehrtwende des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Wie der finnische Präsident Sauli Niinistö verkündete, will die Türkei den geplanten Beitritt der beiden Länder von nun an unterstützen. Auf einem gemeinsamen Treffen des finnischen und türkischen Staatschefs mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg und Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sei ein entsprechendes Memorandum unterzeichnet worden.

Sowohl in Schweden als auch Finnland hatte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zu einem Umdenken geführt, was die Mitgliedschaft in der NATO betrifft. Die Türkei hatte jedoch gedroht, den Start des Aufnahmeprozesses mit einem Veto zu blockieren - und begründete dies mit eigenen Sicherheitsinteressen. So hatte die türkische Regierung Schweden und Finnland unter anderem vorgeworfen, aus ihrer Sicht terroristische Gruppierungen wie die YPG zu unterstützen.

