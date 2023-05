Nahostkonflikt Neue Gewalt trotz Vermittlungsbemühungen Stand: 13.05.2023 14:08 Uhr

Im Nahen Osten laufen die Bemühungen um eine Waffenruhe. Doch ungeachtet der Vermittlungsversuche von Ägypten gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Im Westjordanland wurden zwei Menschen von der israelischen Armee getötet.

In Israel und den Palästinensergebieten dauert die Gewalt trotz ägyptischer Vermittlungsbemühungen um eine Waffenruhe an. Israels Armee flog nach einer vergleichsweise ruhigen Nacht erneut Luftangriffe im Gazastreifen, militante Palästinenser feuerten Raketen auf Israel ab. Im Bemühen um ein Ende der Gewalteskalation hatte Ägypten nach Angaben aus Palästinenserkreisen zuvor einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt.

Die Luftangriffe am Morgen trafen unbewohnte Gebiete des dichtbesiedelten Gazastreifens, wie Augenzeugen berichteten. In angrenzenden Teilen Israels heulten die Alarmsirenen. Das palästinensische Gesundheitsministerium hatte kurz zuvor den Tod von zwei 19 und 32 Jahre alten Männern bei einem Einsatz der israelischen Armee in einen Flüchtlingslager in Nablus im besetzten Westjordanland bekanntgegeben.

Die israelische Armee sprach von einem "Anti-Terror-Einsatz" gegen militante Palästinenser, die Angriffe auf Soldaten geplant hätten. Die Einsatzkräfte seien von bewaffneten Angreifern beschossen worden. Die Soldaten hätten mit scharfer Munition zurückgeschossen und zwei "Terroristen" getroffen. Nach Angaben der im Westjordanland regierenden Fatah gehörten die beiden Männer den Al-Aksa-Brigaden an, dem bewaffnetem Arm der Bewegung.

Neuer Vorschlag für Waffenruhe

Im Bemühen um ein Ende der wieder aufgeflammten Gewalt im Nahen Osten hatte Ägypten am Freitagabend einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt. Die palästinensische Seite werde diesen prüfen, Ägypten warte zudem auf eine Antwort Israels, berichtet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich dabei auf Palästinenserkreise.

Das israelische Fernsehen berichtete, der Regierung sei ein "verbesserter ägyptischer Vorschlag" für eine Waffenruhe unterbreitet worden. Das US-Außenministerium bekräftigte die Notwendigkeit, zu einer Waffenstillstandsvereinbarung zu kommen, um weitere zivile Opfer zu verhindern.

Der Anführer der proiranischen libanesischen Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, sagte in einer Fernsehansprache, seine Bewegung sei in Kontakt mit den palästinensischen Gruppen. Sie stehe bereit, "innerhalb von bestimmten Grenzen jede mögliche Unterstützung" zu liefern. "Aber wenn uns irgendwann die Verantwortung zukommt, einen oder mehrere Schritte zu ergreifen, werden wir nicht zögern", fügte Nasrallah hinzu.

Gezielte Tötungen durch Israel

Israels Luftwaffe bombardierte nach eigenen Angaben seit Dienstag mehr als 250 Stellungen des Islamischen Dschihad im Gazastreifen. Die Armee tötete dabei auch gezielt mehrere hochrangige Mitglieder der Gruppierung, die eng mit dem Iran verbunden ist und in den USA, in Europa und Israel als Terrororganisation gilt.

Im Gazastreifen wurden seit Beginn der israelischen Militäroffensive bislang 33 Menschen getötet, darunter sechs Kinder. Mehr als 100 wurden verletzt. Bei mindestens 17 Toten handelte es sich palästinensischen Informationen zufolge um Zivilisten. Israels Armee sagte, vier zivile Opfer seien von fehlgeleiteten Dschihad-Raketen getötet worden. Unabhängig war dies zunächst nicht zu überprüfen.

Tod eines Häftlings hatte erneute Gewalt ausgelöst

Seit dem Tod eines ranghohen Vertreters des Islamischen Dschihad in israelischer Haft ist die Lage in der Region extrem angespannt. Der 45-jährige Häftling Chader Adnan war Anfang Mai nach einem monatelangen Hungerstreik gestorben.

Der Islamische Dschihad ist im Gazastreifen stark vertreten. Die von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestufte Gruppe nutzt das Palästinensergebiet immer wieder für Raketenangriffe auf Israel.