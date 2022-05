US-Staat Kalifornien Ein Toter nach Schüssen in Kirche Stand: 16.05.2022 01:50 Uhr

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist durch Schüsse in einer Kirche mindestens ein Mensch getötet worden. Die Polizei berichtet außerdem von vier Schwerverletzten. Eine Person sei festgenommen und die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt worden.

Mehrere Menschen sind an einer Kirche im US-Bundesstaat Kalifornien angeschossen worden. Mindestens ein Mensch wurde getötet. Ein Verdächtiger sei festgenommen und eine Waffe sichergestellt worden, schrieb die zuständige Polizei bei Twitter. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in der Geneva Presbyterian Church in der Stadt Laguna Woods in der Nähe von Los Angeles.

Ein Opfer sei noch am Tatort verstorben, teilte die Polizei mit. Mehrere Menschen seien schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, eine Person habe leichte Verletzungen erlitten. Bei allen Opfern handelte es sich um Erwachsene.

Polizei überwacht die Lage

Laguna Woods hat rund 19.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Über den Hintergrund des Vorfalls ist zunächst nichts bekannt. Die Zeitung "Los Angeles Times" berichtete von einem massiven Polizeiaufgebot. Bilder im Internet zeigten Rettungsfahrzeuge, die vor einer Kirche standen. Das Büro des Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, teilte mit, es arbeite mit den Behörden vor Ort zusammen, um die Lage zu überwachen. "Niemand sollte Angst haben, zur Andacht zu gehen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern", teilte das Büro weiter mit.

"Erschütternde und beunruhigende Nachrichten"

Die demokratische Kongressabgeordnete Katie Porter, die den Sitz für Orange County im Repräsentantenhaus in Washington innehat, sprach von "erschütternden und beunruhigenden Nachrichten, insbesondere weniger als einen Tag nach den Schüssen von Buffalo". Sie fügte hinzu: "Dies sollte nicht unsere neue Normalität sein."

Erst am Samstag hatte ein Schütze in einem Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Die Tat hatte landesweit für großes Entsetzen gesorgt. US-Präsident Joe Biden und die First Lady Jill Biden wollen am Dienstag in die Stadt reisen, um "mit der Gemeinde zu trauern", wie das Weiße Haus mitteilte.