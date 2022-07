Laut Wählerbefragung Japans Regierung behält wohl Mehrheit Stand: 10.07.2022 16:05 Uhr

Inmitten des Schocks über das Attentat auf Ex-Premier Abe hat Japan neue Oberhaus-Vertreter gewählt. Abes Regierungspartei LDP wird mit dem Koalitionspartner wohl die Mehrheit behalten. Der Sieg könnte sogar deutlicher ausfallen als erwartet.

Bei der Oberhauswahl in Japan zeichnet sich ein Sieg des Regierungslagers von Ministerpräsident Fumio Kishida ab. Seine Liberaldemokratische Partei LDP und ihr Juniorpartner Komeito dürften - wie erwartet - ihre bisherige Mehrheit in der zweiten Kammer des Parlaments sichern, berichteten Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schließung der Wahllokale.

Zusammen errangen die beiden Parteien voraussichtlich 69 bis 83 der zur Wahl stehenden 125 Mandate, wie der Sender NHK berichtete. Die LDP allein baute ihren Anteil demnach von bisher 55 auf künftig 59 bis 69 Sitze aus. Die größte Oppositionspartei, die Konstitutionelle Demokratische Partei, musste derweil Verluste befürchten.

Die Koalitionspartner haben im Oberhaus bereits 70 derjenigen Mandate, die diesmal nicht zur Wahl standen. Alle drei Jahre wird die Hälfte der Mandate neu ergeben. Das Oberhaus zählt künftig 248 Sitze.

Wahl nach tödlichem Attentat

Die Wahl stand unter dem Eindruck des tödlichen Attentats auf den früheren Premier Shinzo Abe. Der langjährige Regierungschef und einflussreiche Politiker gehörte wie sein Zögling Kishida der LDP an. Dieser war zwei Tage zuvor bei einer Wahlkampfrede auf offener Straße niedergeschossen und später im Krankenhaus für tot erklärt worden.

Machtposition Kishidas stärken

Der tragische Tod Abes hat nun offenbar dazu geführt, dass seine Partei noch mehr Stimmen erhalten hat, als ohnehin schon erwartet worden war. Der Vorsprung ist so groß, dass eine Verfassungsänderung möglich scheint, für die auch Abe plädiert hatte: die Abschaffung des sogenannten Friedensparagrafen, der es Japan verbietet, sich an Kriegen zu beteiligt.

Der Regierungskoalition wäre mit einem Sieg zudem der Weg gebahnt für Vorhaben wie eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets sowie eine Wiederinbetriebnahme einiger Kernkraftwerke.

Der erwartete Wahlsieg dürfte die Machtposition Kishidas, der erst seit neun Monaten im Amt ist, in einer Zeit stärken, in der Japans wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandemie durch steigende Energie- und Lebensmittelpreise bedroht ist. Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine und des Machtstrebens Chinas will seine Partei LDP zudem eine starke Erhöhung der Militärausgaben.

Baerbock und Blinken in Tokio

Das offizielle Wahlergebnis wird für morgen erwartet. Außerdem findet zum Wochenstart auch eine Totenwache für Abe und am nächsten Tag die Bestattung im Kreis engster Angehöriger statt. US-Außenminister Antony Blinken kommt morgen nach Tokio, um dem Land sein Beileid auszudrücken.

Zum Wahltag reiste auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nach Japan und besuchte Nagasaki. Auf die Stadt hatten die USA im August 1945 eine Atombombe abgeworfen. "Nagasaki ist so wie Hiroshima für uns auch heute ein Mahnmal dafür, dass wir alle gemeinsam an einer Welt ohne Atomwaffen arbeiten müssen - auch wenn es ein langer, harter Weg wird", erklärte Baerbock auf Twitter. Morgen will Baerbock Gespräche in Tokio führen über die japanisch-deutsche Zusammenarbeit im Hinblick auf die Politik im Indopazifik.

Mit Informationen von Silke Diettrich, ARD-Studio Neu-Delhi